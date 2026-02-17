La primera del año: Isaac del Toro se viste de líder en el UAE Tour

Arranque soñado para México en el UAE Tour. El ensenadense Isaac del Toro, de 22 años, le dio la primera gran alegría al UAE Team Emirates al imponerse en la jornada inaugural y enfundarse el maillot de líder tras un cierre explosivo en el desierto.

La etapa, recortada a 118 kilómetros entre Madinat Zayed Majlis y Liwa Palace debido al fuerte viento, prometía ser territorio para velocistas. Y aunque varios especialistas levantaron la mano, fue el mexicano quien terminó levantando los brazos.

Cain Velásquez SALE de la cárcel: ¿Qué significa para su carrera y el mundo de UFC?

Sprint perfecto en medio del caos

En una recta final con ligera pendiente, Del Toro mostró potencia y sangre fría. Paró el cronómetro en 2h30:56, a una media de 46.9 km/h, y superó en el duelo directo al neerlandés Cees Bol (Decathlon) y al italiano Antonio Tiberi (Bahrain).

El máximo favorito, el italiano Jonathan Milan (Lidl Trek), perdió opciones tras una caída en el tramo decisivo. Aunque logró reincorporarse y cruzar la meta, quedó fuera de la pelea por el triunfo.

La tensión se apoderó de los kilómetros finales. Los equipos de los velocistas controlaron el pelotón, y a falta de 1.5 kilómetros, en la última rotonda, el NSN Cycling tomó la punta para lanzar a Ethan Vernon. El Ineos también se metió en la batalla buscando la victoria para el australiano Sam Welsford. Sin embargo, el caos abrió la puerta para que Del Toro encontrara el momento exacto.

Con inteligencia, esperó la ligera subida y lanzó su ataque cuando los demás comenzaban a perder inercia. Fue un movimiento certero, de campeón.

Liderato antes del primer examen clave

El triunfo no solo significó prestigio, también le otorgó el primer maillot de líder del UAE Tour. En la clasificación general, Del Toro comanda con 4 segundos de ventaja sobre Bol y 6 sobre Tiberi, antes del primer gran examen: la contrarreloj.

La prueba contra el reloj se disputará en Hudayriyat Island, con salida y meta en el mismo punto, sobre un recorrido de 12.3 kilómetros. Ahí comenzará la verdadera batalla entre los hombres fuertes de la general. El UAE Tour, competencia del calendario UCI WorldTour, reúne a las principales figuras del pelotón internacional y combina etapas llanas, recorridos desérticos, montaña y contrarreloj. Además de su peso deportivo, es una vitrina global para equipos y patrocinadores.

Por ahora, el desierto tiene sabor mexicano. Isaac del Toro ya dejó claro que no llegó solo a participar: llegó a competir… y a ganar.

