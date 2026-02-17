¡Hermoso! Así recibieron a Cain Velasquez tras salir de prisión en Estados Unidos (VIDEO)

Se trata, sin duda, de uno de los momentos más emotivos que el deporte mexicano ha vivido en los últimos meses. Este tiene como protagonista a Cain Velasquez, quien fue recibido con mariachi luego de salir de prisión en los Estados Unidos, en un video que ya se ha vuelto viral en las redes sociales.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

Fue hace unos días cuando Cain Velasquez finalmente salió de prisión luego de permanecer en ella durante algunos meses. Ante ello, se supo que su familia quiso sorprenderlo de forma muy emotiva con la llegada de mariachis, un instinto cultural considerando sus raíces mexicanas.

Así recibieron a Cain Velasquez tras salir de prisión

Cain Velasquez, excampeón de peso completo de la UFC y uno de los invitados más especiales en la historia de la AAA, salió de prisión el pasado 15 de febrero, por lo que sus familiares decidieron prepararle un recibimiento que se caracterizó por la llegada de mariachis tras 11 meses privado de su libertad.

Te puede interesar: ¿Por qué Nico Ibáñez prefirió a Cruz Azul sobre América?

Te puede interesar: ¿Cómo le fue a Isaac del Toro en su primera carrera en 2026?

Here's the moment Cain Velasquez reunited with his family



(Video courtesy of Mariachi Jalisciense) pic.twitter.com/g3AwgeYtrD — Nolan King (@mma_kings) February 15, 2026

Cabe decir que el luchador de artes marciales mixtas salió de lo previsto del reclusorio, por lo que sus familiares decidieron festejarlo con mariachis. En el video, se observa cómo Cain llega en una camioneta blanca y, sobre la calle, ya estaba siendo esperado por su hijo, quien lo recibió con abrazos mientras de fondo se escuchaba el mariachi.

¿Por qué Cain Velasquez estuvo en la cárcel?

Para dar un poco de contexto, vale decir que Cain Velasquez fue sentenciado a cinco años de prisión en marzo del año pasado luego de ser acusado de un tiroteo en febrero del 2022 al disparar contra un vehículo en donde iba Harry Goularte, quien estaba acusado de abusar sexualmente de su hijo de cuatro años.

A Cain se le concedió una fianza de 1,000,000 de dólares y arresto domiciliario en noviembre del 2022 que se convirtió en una condena de cinco años en marzo del 2025; sin embargo, el juez consideró su liberación por buena conducta, por lo que le impuso libertad condicional supervisada.