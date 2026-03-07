ÚLTIMA HORA: Isaac del Toro sube al podio en el Strade Bianche 2026

Isaac del Toro sigue cosechando éxitos en su carrera y este sábado 7 de marzo terminó en la tercera posición de la Strade Bianche 2026 celebrada en Siena, Italia, con un tiempo de 4 horas 46 minutos y 24 segundos.

Isaac del Toro sube al podio en Strade Bianche 2026

El mexicano Isaac del Toro tuvo una destacada participación en la carrera Strade Bianche en la que logró mantenerse a la par de los punteros y subir al podio en una competencia en la que era favorito para llevarse el primer lugar.

Del Toro compartió el podio con el esloveno y compañero de equipo en UAE Emirates Team, Tadej Pogacar quen terminó con un tiempo de 4 horas 45 minutos y 15 segundos, mientras que el segundo puesto fue para el francés Paul Seixas quien hizo un minuto más que su rival.

Esta victoria para el UEA Emirates Team evidencia la buena relación que hay entre Pogacar y del Toro, quien aspira a ser la nueva cara del equipo en un futuro.

Del Toro y Pogacar volverá a competir juntos en Milan- San Remo y en el Tour de France durante la temporada 2026, por lo que el mexicano buscará mantener la consistencia para hacer una participación histórica en una de las carreras más importantes del ciclismo mundial.

