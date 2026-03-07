Los pilotos que han llegado a Red Bull tras la partida de Checo Pérez

La salida de Sergio Checo Pérez de Red Bull al finalizar la temporada 2024 marcó el cierre de una etapa importante para la escudería austriaca. El piloto tapatío decidió tomarse un año sabático en 2025 y se prepara ahora para su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac. Su escenario inmediato es el Gran Premio de Australia del domingo 8 de marzo.

Real Madrid 1-2 Barcelona | RESUMEN Y GOLES | Copa de Leyendas 2026 | Azteca Deportes

Mientras tanto, Red Bull tuvo que reconfigurar su alineación en busca de mantener su dominio en la categoría. Pero los cambios no resultaron del todo sólidos en un primer momento. Esto evidenció lo difícil que fue reemplazar a un piloto con la experiencia y regularidad que aportaba Pérez.

Red Bull sin Checo Pérez: ¿Cuáles son los pilotos que se sumaron a la escudería?

Tras la salida del piloto de 36 años, la escudería apostó por diferentes nombres para acompañar a Verstappen:



Liam Lawson: el piloto neozelandés fue uno de los primeros en tomar el asiento que dejó Checo Pérez. Sin embargo, su rendimiento no cumplió completamente con las expectativas del equipo principal, lo que llevó a Red Bull a replantear su alineación en plena temporada.

Yuki Tsunoda: el japonés fue promovido desde Racing Bulls para el Gran Premio de Japón 2025. Antes de su ascenso ya mostraba señales positivas, como su sexto lugar en la sprint de Shanghái. Una vez en Red Bull, cerró la temporada con alrededor de 33 puntos, superando claramente el rendimiento de Lawson en el segundo monoplaza.

Isack Hadjar: para la temporada 2026, Red Bull apostó por el joven piloto francés como compañero de Max Verstappen. Es considerado una de las promesas del automovilismo.

Resultados y rendimiento en el marco del desafío de reemplazar a Checo Pérez en Red Bull

El proceso de sustitución dejó en evidencia la complejidad de llenar el vacío que dejó Pérez. Aunque Checo no tuvo su mejor año en 2024 (cerrando con 152 puntos), su experiencia y trabajo en equipo eran elementos clave dentro de la estructura.

Durante 2025, la diferencia de rendimiento entre pilotos como Lawson y Tsunoda reflejó la búsqueda de estabilidad dentro del equipo. Mientras el primero regresó a Racing Bulls para recuperar confianza y ritmo, el segundo logró consolidarse como una opción más confiable, incluso mostrando evolución a lo largo del campeonato.

De cara a 2026, Red Bull inicia una nueva etapa con Isack Hadjar como apuesta a futuro, mientras Checo Pérez regresa a la parrilla con nuevos desafíos en la Fórmula 1.