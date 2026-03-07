¡Están de vuelta! César Arturo Ramos y árbitros mexicanos regresan al país y cuentan su terrible experiencia: “Los sonidos de la guerra…”

César Arturo Ramos, Alberto Morín y Marco Bisguerra regresaron a México luego de vivir días de incertidumbre tras quedar varados en Qatar durante cinco días, debido el estallido del conflicto bélico en Medio Oriente y los bombardeos muy cerca de ciudades qataríes que obligaron al cierre del espacio aéreo y a un aterrizaje de emergencia.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Los TRES nuevos REFUERZOS de Azteca Deportes para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Necaxa vs Pumas | RESUMEN EXTENDIDO | Jornada 10 | CL 2026 | TV Azteca Deportes

César Arturo Ramos cuenta su experiencia tras quedar varado en medio de la guerra

A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, Arturo Ramos Palazuelos contó su experiencia ante los medios, recordando la incertidumbre de tener que recorrer el país por tierra y sin una escolta que los protegiera de un posible ataque.

“Fueron duras esas horas por tierra, complicadas, nos dijeron que, si nos íbamos por tierra, era por nuestra cuenta. Teníamos la documentación y el apoyo consular, pero no una escolta. Teníamos todo, había controles en los que nos bajaban y nos revisaban todo, hasta huellas dactilares, había mucha gente haciendo lo mismo, pero al salir por tierra estaba sin escolta. La recomendación del país era que nadie se iba del país por tierra, cuando vieron que no podían controlar eso, tomamos la decisión, que creo fue la más correcta, sino, ahí estuviéramos aún”, contó el árbitro mexicano.

César Arturo Ramos|Archivo TV Azteca

Ramos y su equipo se encontraban en los Emiratos Árabes Unidos para dirigir un partido, pero tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia en Doha, Qatar, cuando estalló la guerra. Desde allí tuvieron que cruzar por tierra hacia Arabia Saudita y posteriormente a Turquía desde donde tomaron un vuelo de regreso a México.

"Desde el primer momento, la comisión de árbitros se reportó con nosotros, desde que bajamos en Doha, el día sábado, qué ocurrió, le explicamos la situación, ellos nos comunicaron con la cancillería, el doctor Juan Ramón de la Fuente, muy atinado, nos mandó la comunicación con el embajador de Qatar y el cónsul de Arabia. Ese trabajo fue clave para estar aquí hoy. Nos ayudó, que teníamos los visados árabes, que son complicados y nosotros tuvimos la suerte de tener todos los papeles", declaró.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Chivas ya tendría amarrado a su primer fichaje para el Apertura 2026