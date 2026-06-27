Isaac del Toro: ¿Cuándo inicia el Tour de Francia y qué etapas correrá el mexicano?

Isaac del Toro ha vuelto a la máxima competencia luego de sufrir un doloroso revés tras una lesión que lo dejó fuera de participación durante algunos meses, y esta situación se da precisamente a unos días para que se lleve a cabo el Tour de Francia, un evento sin precedentes en el mundo del ciclismo.

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El Tour de Francia es considerado uno de los eventos deportivos más grandes a nivel anual gracias a la cantidad de estrellas del ciclismo que se unen en la búsqueda del oro máximo. La 113 edición está cada vez más cerca que nunca y, en ella, el mexicano Isaac del Toro estará presente.

¿Cuándo inicia el Tour de Francia 2026?

Lo primero que tienes que saber es que el Tour de Francia dará inicio el próximo sábado 4 de julio para concluir el domingo 26 del mismo mes. En otras palabras, estamos a prácticamente unos días para que inicie el evento más importante para Isaac del Toro y su equipo, UAE Team Emirates.

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Cabe mencionar que el Tour de Francia es considerada la competencia más exigente del año dado que cuenta con un total de 21 etapas, mismas que inician en Barcelona y concluyen en París, Francia. Ante ello, vale decir que, además de Isaac del Toro, UAE Team Emirates también presentará a Tadej Pogacar.

¿En qué etapas competirá Isaac del Toro?

Tal y como se mencionó, el Tour de Francia consta de 21 etapas en las que las tres primeras se disputarán en Cataluña para, posteriormente, llegar a París. Ante ello, el pelotón en donde Isaac del Toro estará presente atravesará las principales cinco cordilleras de Francia; es decir, Macizo Central, Pirineos, Vosgos, Alpes y Jura.

Es así como, durante este año, el mexicano estará por tercera vez en una de las Grandes Vueltas del calendario, así como su primera participación en el Tour de Francia a nivel profesional. Estas etapas se destacan por ser de alta montaña, por lo que Isaac deberá estar preparado para esta situación.