¡VOLVIÓ! Estrella mexicana regresa de lesión tras más de dos meses de baja

Isaac Paredes regresó a la actividad con los Houston Astros este viernes, cuando el club lo activó desde la lista de lesionados tras una ausencia de casi dos meses por una distensión en el isquiotibial derecho. El movimiento llega en un momento crítico de la temporada regular: Astros y Mariners se enfrentaban empatados por la punta de la División Oeste de la Americana cuando se anunció la reincorporación.

Paredes, seleccionado al All-Star Game esta campaña, había sido colocado en la lista de incapacitados el 19 de julio por lesión en la pierna. Antes de la dolencia, el toletero venía desempeñándose como uno de los bateadores más productivos del equipo, con línea de .259/.359/.470, 19 jonrones y 50 impulsadas en 94 partidos jugados. Su regreso ofrece a los Astros una pieza ofensiva que había faltado desde mediados de verano.

¿Cómo regresó Isaac Paredes tan rápido de su lesión?

El club decidió que Paredes retomara la actividad como bateador designado en su primer día de regreso, una fórmula pensada para dosificar sus entradas al terreno y minimizar riesgos defensivos hasta confirmar su plena recuperación. Fuentes del club informaron que el jugador eligió la rehabilitación y evitar la cirugía, opción que habría significado varios meses más fuera de acción. El manager, Joe Espada, y el personal médico coincidieron en manejar con cautela su carga de trabajo inicial.

¿Quien suplió a Isaac Paredes en la lista de lesionados?

La incorporación de Paredes permitió a Houston hacer una maniobra en el roster: para abrir espacio fue colocado el emergente Yordan Álvarez en la lista de lesionados por un esguince de tobillo sufrido días antes, lo que modifica momentáneamente el perfil ofensivo del equipo mientras se recupera Álvarez. El regreso de Paredes, aun con limitaciones defensivas previstas, representa una respuesta inmediata a la baja de uno de sus bates clave.

Con pocas semanas restantes en la temporada regular y la postemporada en la mira, la reaparición de Paredes puede ser determinante en la recta final: su poder y disciplina en el plato podrían dar el impulso ofensivo que los Astros necesitan en la pelea por la división y para encarar con mayor margen los desafíos venideros. Los seguidores esperan ahora ver cómo evoluciona su carga de juego y si podrá volver a la defensa en las próximas series.

