El beisbolista de la MLB que igualó un récord y rompe otro con un jonrón

Cal Raleigh igualó y añadió otro registro histórico este domingo al conectar su jonrón número 54 de la temporada, una cifra que lo coloca al nivel de la marca de Mickey Mantle como el ambidiestro con más cuadrangulares en una campaña. El batazo, conectado en el primer inning contra los Angels, llegó en un momento clave y coronó una actuación ofensiva dominante de los Mariners.

El vuelacercas fue un cuadrangular de dos carreras, bateado a la primera bola que le lanzó el abridor Kyle Hendricks; según los reportes, la pelota viajó aproximadamente 409 pies y terminó en el bullpen de Seattle. El tablazo puso rápidamente a los Mariners al frente y encendió a la afición en T-Mobile Park, además de convertirse en la imagen del partido.

Más allá del dato histórico como ambidiestro, el jonrón 54 también representó un récord adicional en la estadística de Raleigh: fue su cuadrangular número 43 jugando como receptor en la temporada, superando la cifra que tenía Javy López como máximo en ese rol. Esa combinación de poder desde la posición de catcher y su capacidad para batear desde ambas manos ha sido una de las historias más notables del año para Seattle.

¿Cómo quedó el juego de los Mariners contra los Angels?

El impacto colectivo fue inmediato: Seattle ganó 11-2 a los Angels, resultado que además colocó al equipo en la cima de la División Oeste de la Liga Americana en solitario y extendió una racha ganadora que ha impulsado sus aspiraciones en la recta final de la temporada. La victoria y la aparición de Raleigh en la hoja de récords reavivan el debate sobre hasta dónde puede llegar este equipo en la postemporada.

¿Cuál es el siguiente objetivo de Cal Raleigh?

Con todavía varios partidos por disputarse, Raleigh tiene la posibilidad concreta de superar los 54 jonrones y perseguir la marca histórica de la franquicia: el récord de Ken Griffey Jr., establecido en 1997 con 56 vuelacercas, queda ahora a alcance si mantiene el ritmo. Mientras tanto, la temporada 2025 de Raleigh ya se consolida como una de las mejores en la historia reciente para un receptor y un candidato natural a los principales premios de la liga si mantiene su producción hasta el final.

