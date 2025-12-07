Isaac ‘Pitbull’ Cruz vs Lamont Roach: Ver en VIVO y GRATIS la pelea de box por el título interino superligero del CMB
Pitbull Cruz expondrá su cinturón de campeón mundial interino del CMB ante Lamont Roach
Isaac 'Pitbull' Cruz subirá al cuadrilátero este sábado 6 de diciembre para enfrentarse a Lamont Roach Jr. para defender su título mundial interino de peso superligero del CMB en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas.
Te puede interesar: TV Azteca transmitirá la pelea de Isaac “Pitbull” Cruz vs Lamont Roach jr EN VIVO por Box Azteca