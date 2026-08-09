Luis Chávez llegará al América siempre y cuando se cumpla esta condición

Luis Chávez sigue siendo la prioridad del cuerpo técnico de Guillermo Almada para reforzar al América en este Apertura 2026, luego de 7 bajas de consideración, entre ellas la de Rodrigo Dourado. Sin embargo, ya ha pasado un mes desde que México fue eliminado de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y aún no se ha concretado la operación. Lo anterior se debe, en gran medida, a que se debe cumplir una gran condición.

Chávez podría llegar al Nido en caso de que se concrete el fichaje de Brian Rodríguez a la liga de Brasil, pues en recientes días surgió el rumor de que le interesa a uno de los grandes de Sudamérica, por lo que las Águilas ya le pusieron precio de ocho cifras.

Chávez podría llegar al Nido en caso de que se concrete el fichaje de Brian Rodríguez a la liga de Brasil.|@lc24

El interés de Chávez al América

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ surgió el rumor de que el mediocampista podría regresar a la Liga BBVA MX y hacerlo con el conjunto de Coapa, pero conforme pasaron las semanas, el tema se enfrió, hasta que en recientes días se informó que sigue en el radar, a la espera de que el club pueda vender a jugadores.

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Uno de los que se marcharían es el uruguayo, ya que es del interés del Vasco de Gama. Pero para que ello ocurra, el conjunto brasileño deberá pagar 10 millones de dólares, precio en el que fue tasado el extremo. Con ello, América recibirá dinero y libera un espacio fundamental en la nómina.

No obstante, de momento no hay nada certero, pues no hay una oferta concreta por el seleccionado de Uruguay, por lo que Luis sigue tan cercas y tan lejos del cuerpo técnico de Almada, con quien le tocó coincidir en Pachuca.

La entrada de dinero por Reyes

Otra de las entradas de dinero que puede tener el América es el fichaje de Israel Reyes. Desde hace más de un mes corrió el rumor de que es del interés de la Roma, aunque de momento no hay nada concreto. Es por ello que, sin la venta de estos 2 jugadores, la llegada de Chávez se vislumbra complicada.