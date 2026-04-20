Estos son los 5 jugadores de México que todos querían y no están en el álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Mientras muchos se preguntan cuánto es lo que verdaderamente aumentó el álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026, algunos aficionados de la Selección Nacional de México mostraron su descontento con los 18 jugadores elegidos por Panini para que tengan su estampa en la página destinada al conjunto dirigido por Javier Aguirre en el certamen internacional.

Además de que hay futbolistas que se sabe que no estarán en el Mundial, hay algunas ausencias de peso. Los aficionados pidieron a “Tala” Rangel, Álvaro Fidalgo, Obed Vargas, Gilberto Mora y Armando González. También hay otros muy importantes que seguramente estarán en la Copa del Mundo y queridos, tales como Julián Quiñones, Brian Gutiérrez y Erik Lira.

Ausentes claros que estarán en el álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Así como un jugador que parecía descartado para la Copa Mundial de la FIFA 2026, hoy regresó y quiere ser convocado en México, hay futbolistas que ya se sabe que no estarán en la justa internacional, tales como Luis Ángel Malagón, por su lesión. También aparecen las estampas de Diego Lainez, Erick Sánchez y el Chino Huerta, que seguramente no estarán.

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Los 18 jugadores de la Selección Nacional de México que aparecen en el álbum del Mundial 2026