Estos son los 5 jugadores de México que todos querían y no están en el álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Hay futbolistas que están casi asegurados en la Selección Mexicana pero no tienen su estampa en el álbum Panini
Mientras muchos se preguntan cuánto es lo que verdaderamente aumentó el álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026, algunos aficionados de la Selección Nacional de México mostraron su descontento con los 18 jugadores elegidos por Panini para que tengan su estampa en la página destinada al conjunto dirigido por Javier Aguirre en el certamen internacional.
Además de que hay futbolistas que se sabe que no estarán en el Mundial, hay algunas ausencias de peso. Los aficionados pidieron a “Tala” Rangel, Álvaro Fidalgo, Obed Vargas, Gilberto Mora y Armando González. También hay otros muy importantes que seguramente estarán en la Copa del Mundo y queridos, tales como Julián Quiñones, Brian Gutiérrez y Erik Lira.
Ausentes claros que estarán en el álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Así como un jugador que parecía descartado para la Copa Mundial de la FIFA 2026, hoy regresó y quiere ser convocado en México, hay futbolistas que ya se sabe que no estarán en la justa internacional, tales como Luis Ángel Malagón, por su lesión. También aparecen las estampas de Diego Lainez, Erick Sánchez y el Chino Huerta, que seguramente no estarán.
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Las 5 figuras de México que no tienen estampa en el álbum del Mundial
- Raúl Tala Rangel: el portero de las Chivas de Guadalajara será el titular en el equipo del “Vasco” Aguirre para la Copa del Mundo.
- Álvaro Fidalgo: el mediocampista del Real Betis, con pasado en Club América, se naturalizó mexicano y es casi seguro que será una fija en el Mundial 2026.
- Obed Vargas: el centrocampista del Atlético Madrid es uno de los pocos mexicanos que se desempeñan en Europa.
- Gilberto Mora: el mediocentro ofensivo de los Xolos de Tijuana deja atrás sus lesiones y quiere brillar en el Mundial.
- Hormiga González: el delantero de las Chivas es uno de los máximos goleadores a nivel mundial.
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Los 18 jugadores de la Selección Nacional de México que aparecen en el álbum del Mundial 2026
- Luis Ángel Malagón (no va por lesión)
- Johan Vásquez
- Jorge Sánchez
- César Montes
- Jesús Gallardo
- Israel Reyes
- Diego Lainez (más afuera que adentro)
- Charly Rodríguez
- Edson Álvarez (recuperándose de una lesión)
- Orbelín Pineda
- Marcel Ruiz
- Erick Sánchez (difícilmente vaya)
- Chucky Lozano (no va porque no juega)
- Santi Giménez
- Raúl Jiménez
- Alexis Vega
- Piojo Alvarado
- Chino Huerta (no jugó en 2026 por lesión).