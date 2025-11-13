Jaime Lozano lo había ignorado y hoy es el primero que llegará a Pachuca para el Play-In
Fue muy importante para Pachuca, pero decidió probar suerte en su país natal; sin éxito, tomó la decisión de regresar a los Tuzos de cara al Play-In
Pachuca se está preparando para afrontar el Play-In del Apertura 2025, donde deberá enfrentar a Pumas en busca de un lugar en la Liguilla. Sin embargo, la directiva de los Tuzos tomaron una decisión arriesgada: despedir a Jaime Lozano como entrenador del primer equipo . Ante esta situación, el cuadro hidalguense firmó a un nuevo estratega, pero también selló el regreso de un elemento que logró ser muy importante para la institución.
Luis Almada regresa a Pachuca previo al Play-In
Según reportes, Luis Almada, hermano de Guillermo, regresará a Pachuca para sumarse al cuerpo técnico encabezado por Esteban Solari y se desempeñará como uno de los auxiliares del entrenador argentino. El formador uruguayo volverá a tierras hidalguenses luego de haber tenido una breve etapa en Artigas, equipo de su país natal. Por otro lado, Chofis López reaccionó de inesperada manera ante el despido de Lozano .
Luis Almada fue un pilar fundamental en las fuerzas básicas de Pachuca
Los aficionados de los Tuzos celebraron la noticia, pues Almada fue el director técnico del Pachuca Sub-20 donde dirigió 38 partidos, además de ser el estratega del plantel Sub-23 con el que consiguió salir campeón y dirigir 83 encuentros.
Como si fuese poco, Almada fue el encargado de potenciar a jóvenes promesas durante su estadía en las fuerzas básicas y que hoy son pilares fundamentales del primer equipo como Elías Montiel, Alexei Domínguez, Berlanga, Alan Bautista, entre otros.
TE PUEDE INTERESAR:
- Ningún mexicano puede creer la goleada histórica que hubo en el Mundial Sub-17: humillaron 16-0
- OFICIAL: Enrique “Ojitos” Meza regresa a los banquillos tras 6 años de ausencia
- Efraín Juárez se reivindica en Pumas UNAM con una acción que ningún aficionado se esperaba
De esta manera, Pachuca suma su primera incorporación previo al importante duelo que deberá afrontar frente a Pumas con el objetivo de clasificar a los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.
Pachuca ya tiene fecha para su compromiso por el Play-In del Apertura 2025
Recientemente, la Liga BBVA MX publicó las fechas y horarios oficiales de los duelos por el Play-In del Apertura 2025. En el caso de Pachuca, deberá enfrentar a Pumas UNAM el próximo jueves 20 de noviembre en el Estadio Hidalgo, partido que se jugará a las 19:00 horas (Ciudad de México). Los Tuzos serán locales debido a que finalizaron la primera fase por encima de los Felinos.
¡Ya hay horarios! ⏰— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 10, 2025
Así se jugará el #PlayIn del #Apertura2025. 👇
Apunten en su #Agenda. 😉
¡Regístrate ahora en @calientesports y RECIBE $1,000 DE REGALO para comenzar a apostar! 📲 Da clic aquí: https://t.co/ydZDyHivMI 🔥 #MásAcciónMásDiversión pic.twitter.com/WUi0h5A4aQ