Jake Paul se queda fuera del ranking mundial de la AMB tras perder con Anthony Joshua

La carrera boxística de Jake Paul atravesó uno de sus momentos más complicados luego de que la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) decidiera retirarlo de su ranking mundial tras la derrota por nocaut que sufrió frente al ex campeón de los pesos pesados Anthony Joshua. La decisión del organismo llegó semanas después del combate y volvió a encender el debate sobre la presencia del estadounidense en las clasificaciones oficiales del boxeo profesional.

Paul, quien había logrado posicionarse dentro del ranking del peso crucero de la AMB, había alcanzado ese estatus tras una serie de victorias que incluyeron su triunfo ante el veterano Julio César Chávez Jr. Dicho resultado le permitió ingresar entre los 15 mejores de la división, un movimiento que fue duramente cuestionado por analistas, boxeadores y aficionados, quienes consideraban que su experiencia y nivel competitivo aún no justificaban esa ubicación.

El punto de quiebre llegó cuando Paul decidió subir de división para enfrentar a Anthony Joshua, un rival con amplia trayectoria internacional, títulos mundiales y enfrentamientos ante la élite del boxeo. El combate, ampliamente promocionado y seguido a nivel global, terminó de forma contundente: Joshua impuso su poder y experiencia, logrando un nocaut que dejó sin respuestas al estadounidense y evidenció la diferencia entre ambos pugilistas.

La derrota no solo representó un golpe deportivo, sino también físico y estructural para la carrera de Paul. Tras el combate, se confirmó que sufrió lesiones de consideración que lo obligaron a pasar por el quirófano, lo que automáticamente lo dejó fuera de actividad competitiva por un periodo prolongado. Este contexto influyó directamente en la actualización de los rankings de la AMB, donde su nombre ya no apareció entre los clasificados del peso crucero

