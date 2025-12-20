Jake Paul sufre ESCALOFRIANTE lesión tras ser noqueado por Anthony Joshua: VIDEO

JaKe Paul sufrió la peor derrota en su corta carrera como boxeador profesional tras ser noqueado en el sexto round por Anthony Joshua, este viernes 19 de diciembre en el Kaseya Center de Miami, Florida, en un combate de pesos pesados que evidenció la notable diferencia de poder entre el youtuber y el excampeón mundial unificado.

Jake Paul sufre escalofriante lesión tras ser noqueado por Anthony Joshua

Anthony Joshua no tuvo piedad de Jake Paul y descargó todo el poder de sus puños contra la mandíbula del youtuber, quien sufrió una doble fractura de mandíbula tras recibir un certero derechazo en el rostro que lo mandó a la lona en el sexto round.

En anteriores ocasiones, Jake Paul había sido acusado de enfrentarse a rivales de otras disciplinas o que le doblaban la edad, como el caso de Mike Tyson; sin embargo, esta vez quiso medirse contra un boxeador en activo y el resultado fue aparatoso.

The moment Anthony Joshua knocked Jake Paul out! #JakeJoshua pic.twitter.com/TiP0ovbpzf — Netflix (@netflix) December 20, 2025

Pero a pesar de terminar en el hospital, Paul dejó claro que no se piensa retirar del boxeo y retó a Saúl 'Canelo' Álvarez a un combate. "Doble mandíbula rota. Dame a Canelo en 10 días", escribió la celebridad de internet en sus redes sociales.

Las millonarias ganancias que dejó la pelea de Jake Paul y Anthony Joshua

La lesión de doble fractura de mandíbula resultó sumamente redituable para Jake Paul quien aseguró ingresos superiores a los 80 millones de dólares por el combate y acuerdos comerciales.

Double broken jaw. Give me Canelo in 10 days. pic.twitter.com/8R8NK4OeUv — Jake Paul (@jakepaul) December 20, 2025

Por su parte, Anthony Joshua habría recibido cerca de 50 millones de dólares siendo uno de los pagos más elevados en su carrera, a pesar de que no fue el combate más exigente.

En cuanto a los ingresos totales que dejó la función, se estima que se habrían generado alrededor de 267 millones de dólares, sumando derechos de transmisión, patrocinios, publicidad y venta de boletos.

