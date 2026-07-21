James Rodríguez, ex Club León, fue el peor del Mundial 2026 en esta clasificación

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ dejó estadísticas de todo tipo. Mientras futbolistas como Julián Quiñones destacaron por su velocidad, otro ranking llamó la atención por mostrar a los jugadores con los registros más bajos. James Rodríguez apareció con un récord negativo tras un año de haberse marchado del Club León de la Liga BBVA MX.

El colombiano con pasado en la Liga MX encabezó una clasificación elaborada a partir de velocidades máximas registradas durante distintos partidos del Mundial. Según datos difundidos por el periodista brasileño Renan Oguma, James Rodríguez fue el futbolista con pico de máxima velocidad más baja entre todos los jugadores que disputaron el Mundial.

James Rodríguez fue el más lento del Mundial 2026

De acuerdo con el reporte, James registró la velocidad de sprint más baja del torneo al alcanzar 23.1 km/h en el partido de Colombia con Suiza. Además, ocupó el segundo puesto con 23.5 km/h ante Ghana y el cuarto con 24.2 km/h contra RD Congo.

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La lista fue completada por David Alaba, de Canadá, con 23.7 km/h frente a Argelia, y Assim Madibo, de Qatar, con 24.8 km/h en el encuentro ante Suiza. De esta manera, el colombiano apareció en tres de los cinco registros de velocidad más bajos del Mundial.

|MEXSPORT

James Rodríguez busca definir su próximo equipo

Tras finalizar su etapa en Minnesota United, el mediocampista se encuentra como agente libre mientras analiza su futuro. En las últimas semanas surgieron versiones que lo vinculan con la Lazio, aunque hasta ahora no existe un acuerdo confirmado.

Al mismo tiempo, distintos reportes señalan que Minnesota United intenta convencer al colombiano de permanecer en la MLS con una mejora salarial. Por ahora, el futuro del capitán de la selección de Colombia sigue sin definirse.

¿Por qué salió James Rodríguez del Club León?

James dejó el Club León al terminar su contrato, luego de una etapa marcada por resultados por debajo de las expectativas. Entre los factores señalados estuvieron el rendimiento del equipo, el elevado costo de su contrato y no jugar el Mundial de Clubes.

A sus 35 años, el colombiano continúa buscando una nueva oportunidad para mantenerse en el futbol de alto nivel. Mientras tanto, las estadísticas colocan a James Rodríguez como un jugador sin velocidad.

