James Rodríguez cambia de planes y esto es lo que hará con su carrera ahora
El futbolista colombiano dejaría de lado a su club para enfocarse en la Copa Mundial de la FIFA y en la Selección Colombia
Ya han pasado varios meses desde que James Rodríguez abandonó la Liga BBVA MX y muchos aficionados se quedaron con ganas de ver al colombiano deslumbrar con su magia dentro del futbol mexicano. Hoy está afrontando una nueva etapa en Estados Unidos, sin embargo, reportes internacionales afirman que el mediocampista podría tener una salida anticipada de la MLS para enfocarse en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
El torneo mundialista será crucial para James, ya que lo afrontará siendo capitán de la Selección Colombia y siendo el último de su carrera como profesional. En este contexto, desde Estados Unidos mencionan que, a pesar de que su contrato con Minnesota United iba hasta mitad de año, el colombiano jugaría un último partido durante esta semana para luego integrarse al combinado cafetero para prepararse de cara al Mundial.
James Rodríguez jugaría su último partido en la MLS
Tras disputar 27 minutos en el empate contra Austin FC, todo parece indicar que James jugaría su último partido con The Loons este próximo miércoles 13 de mayo en el duelo contra Colorado Rapids que se llevará a cabo en el Allianz Field. Posteriormente, el ex León dejará el club de la MLS para sumarse a la Selección Colombia y empezar con la preparación de la Copa del Mundo.
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“El colombiano dejará el plantel de Minnesota el próximo jueves para reportarse al campamento de la Selección Colombia rumbo a la Copa del Mundo, que arranca el próximo viernes 15 de mayo. James NO va a regresar a Minnesota ni a MLS luego de la Copa del Mundo”, fue lo que informó el periodista Michele Giannone para el canal oficial de la MLS en Español.
¿James se retira del futbol?
Cabe resaltar que Minnesota tenía la posibilidad de extender el contrato de James por seis meses más, es decir, hasta diciembre de 2026. Sin embargo, respetarán el acuerdo inicial y el mediocampista cucuteño de 34 años dejará de estar ligado al club estadounidense luego del 30 de junio.
De momento, no se sabe qué será del futuro de James Rodríguez luego de la Copa del Mundo. El propio jugador desmintió los rumores sobre un posible retiro y afirmó que aún se siente con fortaleza física para seguir jugando de forma profesional. No obstante, no dio indicios sobre dónde continuará con su carrera.