James Rodríguez recibirá 3 millones de euros pese a no jugar con Minnesota United en la MLS

James Rodríguez ha estado ausente en cinco de los siete juegos que disputó el Minnesota United en la MLS. El mediocampista colombiano quedó fuera del equipo por cuestiones físicas y también de rendimiento, por lo que aún no pudo deslumbrar con su magia en Estados Unidos. A pesar de ello, recibirá 3 millones de euros de forma inesperada y que no tienen nada que ver con su salario.

Diversos reportes indican que James Rodríguez recibirá 3 millones de euros tras vencer en un juicio a Hacienda, organismo encargado de gestionar, recaudar e inspeccionar los impuestos estatales en España. Resulta que el ex León había sido acusado de evadir impuestos a lo largo del año 2014, período en vivió en territorio español mientras jugaba para el Real Madrid.

James Rodríguez, jugador de Minnesota United

La defensa que fue liderada por Manuel de Vicente Tutor argumentó que durante ese año James residió más de 183 días en el Principado de Mónaco, mientras que el Fisco argumentaba que Rodríguez había sido residente fiscal en España a lo largo de ese ejercicio. Cabe resaltar que el colombiano había sido fichado por el Merengue desde el AS Mónaco, equipo que se desempeña en la Ligue 1 de Francia.

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Resulta que el futbolista de la Selección de Colombia no tenía ningún vínculo previo ni económico ni personal con España previo a su fichaje con los Blancos. A pesar de ello, Hacienda desestimó la argumentación de James en primera instancia y lo acusó de haber recibido muchos más ingresos procedentes del territorio español.

La Justicia respaldó a James Rodríguez

La Sala de lo Contencioso llegó a la conclusión de que el argumento de James fue válido y confirmó que el colombiano residió al menos 202 días en Mónaco. La resolución indica que Hacienda deberá regresar a James Rodríguez más de 3 millones de euros.

No es la primera vez que un futbolista confronta a la Hacienda, ya que estrellas de élite que pasaron por el futbol español también fueron llevados a juicio. Sin ir más lejos, tanto Cristiano Ronaldo como Lionel Messi fueron señalados como culpables en su momento, aunque ambos pagaron multa y evitaron cualquier altercado.

Los números de James Rodríguez en la MLS 2026