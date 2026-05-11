Nadie puede creer que Argentina dejó a estos 6 campeones fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 a la vuelta de la esquina, los preparativos continúan y el Estadio CDMX se prepara para los 5 partidos que albergará. Asimismo, los distintos países van diagramando las listas de convocados para presentar ante FIFA. Recientemente Lionel Scaloni presentó la prelista de la Selección Argentina para el Mundial, con 6 campeones del mundo afuera.

Mientras Lionel Messi —a quien un mexicano le robó un beso— es uno de los convocados del seleccionado albiceleste para disputar su sexta copa del mundo, la sorpresa de Scaloni ha sido los 6 campeones del mundo de Qatar 2022 que no ingresaron en la prelista de 55 jugadores citados para la justa internacional que comienza el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

|MEXSPORT

Los 6 futbolistas que Lionel Scaloni dejó afuera de la prelista de la Selección Argentina

Ángel Di María: El “Fideo” decidió retirarse de Argentina tras ser campeón de la Copa América 2024 a pesar de que brilla en Rosario Central.

El “Fideo” decidió retirarse de Argentina tras ser campeón de la Copa América 2024 a pesar de que brilla en Rosario Central. Paulo Dybala: Por decisión de Scaloni, a pesar de ser una de las figuras de la Roma.

Por decisión de Scaloni, a pesar de ser una de las figuras de la Roma. Ángel Correa: Por decisión de Scaloni, a pesar de que es la figura de los Tigres de la UANL de la Liga BBVA MX.

Por decisión de Scaloni, a pesar de que es la figura de los Tigres de la UANL de la Liga BBVA MX. Franco Armani: Mismo caso que Di María, decidió retirarse por su cuenta de la Selección Argentina .

Mismo caso que Di María, decidió retirarse por su cuenta de la Selección Argentina . Juan Foyth: Sufrió una lesión de gravedad, una rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda en enero de este 2026.

Sufrió una lesión de gravedad, una rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda en enero de este 2026. Alejandro “Papu” Gómez: Se habla de conflictos internos en el equipo albiceleste, pero no juega desde hace tiempo tras ser sancionado por doping positivo.

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Los 55 convocados de la prelista de Argentina para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Porteros:

Emiliano Martínez (Aston Villa) Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) Juan Musso (Atlético de Madrid) Walter Benítez (Crystal Palace FC) Facundo Cambeses (Racing Club) Santiago Beltrán (River Plate)

Defensores:

Agustín Giay (Palmeiras) Gonzalo Montiel (River Plate) Nahuel Molina (Atlético de Madrid) Nicolás Capaldo (Hamburgo SV) Kevin Mac Allister (Union Saint Gilloise) Lucas Martínez Quarta (River Plate) Marcos Senesi (Bournemounth) Lisandro Martínez (Manchester United) Nicolás Otamendi (SL Benfica) Germán Pezzella (River Plate) Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella) Cristian Romero (Tottenhman Hotspur) Lautaro Di Lollo (Boca Juniors) Zaid Romero (Getafe CF) Facundo Medina (Olympique de Marsella) Marcos Acuña (River Plate) Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon) Gabriel Rojas (Racing Club)

Mediocampistas:

Máximo Perrone (Calcio Como 1907) Leandro Paredes (Boca Juniors) Guido Rodríguez (Valencia CF) Aníbal Moreno (River Plate) Milton Delgado (Boca Juniors) Alan Varela (FC Porto) Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen) Rodrigo De Paul (Inter de Miami) Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) Enzo Fernández (Chelsea) Alexis Mac Allister (Liverpool) Giovani Lo Celso (Real Betis Balompié) Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) Emiliano Buendía (Aston Villa) Valentín Barco (Racing Club de Estrasburgo)

|Reuters

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