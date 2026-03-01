De ser el mejor pagado de la Liga BBVA MX al olvido absoluto: El drama que vive James Rodríguez hoy

Han pasado más de dos meses desde que James Rodríguez abandonó la Liga BBVA MX tras finalizar su contrato con el Club León. El colombiano es la figura principal de la selección de Colombia y también es el encargado de portar el gafete de capitán. Si bien es cierto que en México era uno de los jugadores de mayor jerarquía y con el salario más elevado, su actualidad en Estados Unidos enciende las alarmas.

A menos de cuatro meses para que la Copa Mundial de la FIFA 2026 comience, James Rodríguez sigue sin sumar minutos desde que inició el año. La figura de Colombia está sin actividad desde un período largo y su situación deja mucha preocupación. El ‘10’ se unió a Minnesota United, equipo de la MLS que le prometía continuidad y un rol importante dentro del once titular, pero hasta ahora no han cumplido con lo dicho.

James aún no debuta de forma oficial con el Minnesota United|Crédito: Minnesota United / X

Desde que comenzó el año, el ex-León tuvo la posibilidad de disputar 4 juegos entre amistosos y la MLS. Sin embargo, el ex Real Madrid no sumó minutos en ninguno de los partidos. En la fecha 2, James Rodríguez integró el banco de suplentes del Minnesota, pero no ingresó en la victoria por la mínima ante Cincinnati FC. El colombiano estaba disponible, pero su entrenador optó por darle minutos a otros futbolistas.

La razón por la que James Rodríguez no debuta en Estados Unidos

Distintos reportes aseguran que James aún no se estrena con el equipo norteamericano debido a que el cuerpo técnico no lo ve al cien por ciento desde lo físico. Puertas adentro creen que el volante ofensivo de 34 años todavía debe mejorar físicamente para competir al máximo nivel dentro de la MLS, por lo que su entrenador lo evaluará semana tras semana y definirá cuándo comenzará a ser titular.

Hay que resaltar que el capitán de la selección de Colombia ya suma tres meses sin jugar de forma profesional. James no juega desde el 18 de noviembre del año pasado cuando el combinado cafetero goleó a Australia por 3-0 en la última fecha FIFA del año. En aquella ocasión, Rodríguez aportó un gol para su equipo, demostrando lo determinante que es.

El increíble salario que gozaba James en la Liga BBVA MX

James Rodríguez era uno de los futbolistas más asalariados dentro de la Liga BBVA MX. La Fiera hizo un esfuerzo enorme para pagar su salario, el cual rondaba los 5 millones de dólares al año. Hoy, tres meses luego de su salida, vive un presente que nunca se hubiera imaginado.

