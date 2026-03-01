Así serán las nuevas reglas que se aplicarán en la la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá se implementarán nuevas reglas aprobadas por la International Football Association Board (IFAB). Estas modificaciones buscan agilizar los partidos, reducir la pérdida de tiempo y dar mayor claridad a las decisiones arbitrales.

Cambios clave en el reglamento para la Copa Mundial de la FIFA 2026

En los tiros de esquina y saques de meta habrá una cuenta regresiva cuando el árbitro detecte retraso deliberado. El silbante iniciará una señal de cinco segundos y, si al concluir el balón aún no ha sido puesto en juego, la sanción será otorgar un saque de banda al rival en el caso de un tiro de esquina, o un saque de esquina si se trata de un saque de meta.

Una vez que el tablero de sustitución o la indicación del árbitro se muestre, el jugador tendrá un máximo de 10 segundos para abandonar el terreno de juego. Si no lo hace en ese lapso, deberá salir obligatoriamente, pero su reemplazo solo podrá ingresar cuando el partido se detenga por completo y haya transcurrido al menos un minuto en el cronómetro.

Cuando un futbolista requiera atención médica dentro del campo por una lesión y provoque la detención del juego, deberá abandonar el terreno y permanecer fuera al menos un minuto después de la reanudación antes de poder regresar.

Hay tres ajustes aprobados donde el VAR podrá asistir al árbitro central:

1. Tarjeta roja, producto de una segunda amarilla mostrada de manera incorrecta.

2. Confusión de identidad, cuando el árbitro amoneste o expulse al jugador equivocado

3. Tiro de esquina marcado de manera incorrecta, solo cuando se pueda señalar de manera inmediata y sin retrasar la reanudación del juego.

Objetivo de las modificaciones de las Reglas

La IFAB explicó que el eje central de estas medidas es priorizar el tiempo efectivo de juego, un aspecto que ha sido criticado en torneos anteriores. Con estas reglas, se espera que los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tengan menos pausas y más minutos de acción real, beneficiando tanto a jugadores como a aficionados.

