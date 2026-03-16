James Rodríguez es humillado por su propio equipo en su primer partido en la MLS

Al margen de que en un momento estuvo cerca del Columbus Crew, al final James Rodríguez fichó por el Minnesota United de la MLS, buscando tranquilidad, estabilidad, minutos de juego y un salario acorde a su gran trayectoria, entre otras cosas. Sin embargo, en las últimas horas el ex Club León vivió una humillación en su primer partido.

Lejos del Club León, que buscó un jugador para reemplazar a James Rodríguez y tampoco lo consiguió, el mediocentro ofensivo de 34 años por fin tuvo sus primeros minutos en su nuevo club. No obstante, sufrió la humillación de su propio equipo, pues lo mandaron al terreno de juego cuando perdían 5-0. El duelo terminó 6-0.

James aún no debuta de forma oficial con el Minnesota United|Crédito: Minnesota United / X

El pésimo debut de James Rodríguez en el Minnesota United de la MLS

Lejos de un comienzo feliz para el colombiano, el Minnesota United perdió 6-0 en Canadá ante el Vancouver Whitecaps, el líder de la Conferencia Oeste de la MLS y el que tiene puntaje perfecto (12 puntos gracias a 4 victorias en 4 partidos jugados).

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Por su parte, el Minnesota de James ocupa una de las últimas posiciones (antepenúltima) debido a que cuenta con apenas 4 unidades en los 4 partidos disputados y también posee una diferencia de gol de -5. El equipo no va para nada bien y, para colmo, hicieron debutar al cucuteño mientras eran goleados por uno de los mejores de la MLS.

James has arrived 🇨🇴 pic.twitter.com/QyZmj4twHP — Minnesota United FC (@MNUFC) March 15, 2026

Minnesota United presumió el debut de James Rodríguez

Sabiendo que es una figura mundial, con pasado en el Bayern Múnich y el Real Madrid, el Minnesota United presumió el debut de James Rodríguez con una publicación en redes sociales, con la que manifestaban su alegría. Lejos de ser un momento feliz para el colombiano, fue una humillación ya que perdieron por media docena de goles.

James Rodríguez no jugaba desde su salida del Club León

El último partido oficial de James Rodríguez había sido en Club León ante Puebla el pasado 9 de noviembre, cuando su equipo perdió 2-1 pero él logró dar una asistencia. Más de 4 meses después, el entrenador Cameron Knowles decidió mandarlo al terreno de juego con el Minnesota pese al pésimo resultado en contra. Humillado.