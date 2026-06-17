Tras pasar por Club León, James Rodríguez debuta en el Mundial 2026 con un reconocimiento único

James Rodríguez fue una de las estrellas que tuvo la Liga BBVA MX durante su paso por el Club León. A pesar de su calidad, el colombiano no pudo ayudar a su equipo a cumplir los objetivos y se fue de México sin pena ni gloria. Hoy en día forma parte de la plantilla del Minnesota United y acudirá tercera Copa Mundial de la FIFA™ con la Selección de Colombia y dubutará con un reconocimiento que pocos futbolistas han recibido en el torneo.

Esta noche, la selección cafetera debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, equipo que se encuentra ubicado en el Grupo K. Los dirigidos por Néstor Lorenzo enfrentarán a Uzbekistán, partiendo como favoritos a llevarse los tres puntos en el Estadio Ciudad de México. James será el capitán del equipo y, además, lucirá un parche distintivo gracias a su actuación en la edición de Brasil 2014.

FILE PHOTO: Jul 6, 2024; Glendale, AZ, USA; Colombia midfielder James Rodriguez (10) celebrates after a goal during the first half against the Panama in the Copa America Quarterfinal at State Farm Stadium. Mandatory Credit: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports/File Photo|Mark J. Rebilas/USA TODAY Sports via Reuters Con

El parche que tendrá James Rodríguez en su debut con Colombia

El volante de la Selección de Colombia será distinguido por la FIFA por haber sido uno de los goleadores de una edición de la Copa del Mundo. En el caso de James, sucedió en Brasil 2014 cuando anotó 6 goles y se convirtió en la máxima figura y goleador del torneo. Por esta razón, la camiseta del ‘10’ cafetero lucirá un parche de un botín dorado, reconocimiento que solamente lucen aquellos jugadores que ganaron la Bota de Oro de la Copa Mundial de la FIFA™.

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Lo cierto es que Rodríguez entra en una lista muy reducida de figuras mundiales. Y es que solamente Kylian Mbappé (Francia) y Harry Kane (Inglaterra) tendrán esta distinción durante toda la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El francés del Real Madrid fue goleador en Qatar 2022, mientras que el inglés del Bayern Múnich fue el máximo artillero de la edición de Rusia 2018. Cabe destacar que Mbappé ya lució este parche en el juego contra Senegal.

🇫🇷🔜 Le vestiaire est prêt pour notre entrée en 𝑪𝒐𝒖𝒑𝒆 𝒅𝒖 𝑴𝒐𝒏𝒅𝒆 ! 🏆#FRASEN | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZmbRyTYBq6 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 16, 2026

James apunta a jugar su última Copa del Mundo con Colombia

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ podría tener un sabor especial para James Rodríguez, ya que todo indica que sería su última participación en una Copa del Mundo con la Selección de Colombia. El mediocampista llegará al torneo con 34 años y como uno de los grandes referentes del equipo de Néstor Lorenzo, por lo que esta cita aparece como una posible despedida mundialista para el histórico número 10.

Aunque James no ha confirmado oficialmente que dejará la Selección después del Mundial, el paso del tiempo marca un escenario claro: para la Copa del Mundo de 2030 tendría cerca de 39 años. Por eso, su presencia en 2026 toma un valor todavía mayor para Colombia, que buscará competir con uno de los futbolistas más importantes de su historia reciente.