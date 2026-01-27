James Rodríguez VUELVE A MÉXICO y se definió SU DESTINO: la sede de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comienza a tomar forma fuera de la cancha y una de las decisiones que más ilusión genera entre los aficionados latinos ya es oficial: James Rodríguez volverá a México, esta vez como líder de la Selección de Colombia, que tendrá su sede en Guadalajara durante el torneo más importante del planeta.

La FIFA confirmó que el combinado cafetero eligió a la capital jalisciense como su centro de concentración, entrenamiento y descanso entre partidos, descartando opciones en Estados Unidos. La noticia no es menor: Colombia es considerada una de las selecciones con mayor potencial competitivo rumbo a 2026, y la elección de su “casa mundialista” refleja ambición, planeación y una estrategia clara.

Para James Rodríguez, el regreso a territorio mexicano tiene un valor simbólico especial. Tras su paso reciente por la Liga MX, el mediocampista colombiano volverá a un país donde recuperó protagonismo y confianza, ahora con el objetivo máximo de brillar en su última Copa Mundial de la FIFA.

COLOMBIA EN GUADALAJARA

¿Por qué la Selección de Colombia eligió Guadalajara como su sede del Mundial 2026?

La decisión se tomó luego de una visita técnica encabezada por la Federación Colombiana de Futbol y el cuerpo técnico liderado por Néstor Lorenzo, quienes evaluaron distintas ciudades mexicanas. Guadalajara obtuvo las mejores calificaciones en infraestructura deportiva, conectividad aérea y logística urbana, factores clave en un torneo de alta exigencia.

Uno de los puntos determinantes fue la Academia AGA del Atlas, un complejo de primer nivel inaugurado en 2023 que cuenta con seis canchas profesionales, casa club y un moderno centro de ciencias y medicina deportiva. Este recinto, reconocido con el Architizer A+Awards 2025, convenció plenamente al staff colombiano.

El calendario de Colombia y el impacto de James Rodríguez en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Colombia integrará el Grupo K y disputará sus partidos en tres ciudades estratégicas:



17 de junio vs Uzbekistán – Ciudad de México

23 de junio vs ganador del repechaje intercontinental – Guadalajara

27 de junio vs Portugal – Miami

Esta distribución le permitirá a Colombia minimizar traslados largos y mantener una base estable en Guadalajara, con vuelos directos tanto a la CDMX como a Miami. Para James Rodríguez, esto significa continuidad, control físico y un entorno favorable para liderar a una generación que sueña en grande.

Con esta elección, Guadalajara no sólo será sede de partidos, sino también el corazón del proyecto colombiano rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, un torneo donde James y Colombia buscarán hacer historia.