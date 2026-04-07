OFICIAL: Minnesota United reporta el estado de salud de James Rodríguez

El Minnesota United se pronunció este lunes 6 de abril sobre la salud de James Rodríguez, internacional colombiano que sufrió un cuadro de deshidratación severa tras el partido en el que su selección se enfrentó a Francia por la Fecha FIFA de marzo, y señaló que el jugador se reincorporó a los entrenamientos bajo supervisión médica.

Te puede interesar: Este es el mejor equipo de la Liga BBVA MX según el ranking de CONCACAF y no es el bicampeón

Necaxa 2-1 Mazatlán: Resumen y goles del partidazo en la Jornada 13 del Clausura 2026

Minnesota United aclara la salud de James Rodríguez

James Rodríguez fue atendido de una deshidratación severa tras el partido entre Colombia y Francia y se comenzó a especular sobre la posibilidad de que el exjugador de León sufriera de rabdomiólisis, una afección grave, potencialmente mortal, que implica una rápida descomposición del músculo que incluso puede llegar a causar insuficiencia renal.

Sin embargo, el Minnesota United salió a aclarar a través de un comunicado compartido en sus redes sociales que no hay indicios de que Rodríguez haya sufrido tal afección tras realizarle diversas pruebas.

"El 29 de marzo, James participó en el partido amistoso internacional de Colombia contra Francia, durante el cual y al finalizar el mismo, comenzó a experimentar síntomas de deshidratación que empeoraron en las horas siguientes. Al día siguiente, y después de una evaluación médica adicional, fue examinado y diagnosticado con deshidratación grave", explicó el club.

"Dada la gravedad del cuadro clínico, fue ingresado en un centro hospitalario en la mañana del 31 de marzo, para seguimiento continuo y terapia de fluidos intravenosos. James fue dado de alta y desde entonces se ha estado recuperando en casa bajo supervisión médica continua", continuó.

An update regarding the health of James Rodríguez pic.twitter.com/A3RKWE21AN — Minnesota United FC (@MNUFC) April 6, 2026

"James se presentó hoy, lunes 6 de abril, en las instalaciones de entrenamiento del club y participó en una sesión supervisada de reincorporación a la actividad. Su reincorporación a los entrenamientos completos del equipo seguirá los protocolos establecidos por el departamento médico del club y se guiará enteramente por su progreso clínico", señaló el equipo de la MLS.

"Minnesota United FC se toma en serio la salud y la privacidad de sus jugadores. El club y nuestros profesionales médicos pueden afirmar de forma inequívoca que no ha habido evidencia clínica o de laboratorio de rabdomiólisis", continuó.

"Solicitamos respetuosamente a los miembros de los medios de comunicación y al público que se abstengan de más especulaciones sobre la salud de James. Cualquier actualización adicional será comunicada directamente por el club a través de los canales oficiales", concluyó.

Te puede interesar: Este es el partido que más asistentes ha tenido en una Copa Mundial de la FIFA

