James Rodríguez terminó el año sin equipo, pero hay algo que está haciendo actualmente

James Rodríguez se despidió de León a fines del año pasado y se adentró en el nuevo año sin tener definido su futuro. En pleno año de Copa Mundial de la FIFA 2026, el colombiano es agente libre, por lo que se prepara por su cuenta para llegar de la mejor manera a la competición que iniciará el próximo mes de junio.

Recientemente, el exmediocampista del Real Madrid y del Bayern Múnich sorprendió a sus aficionados al compartir un llamativo video en sus redes sociales. En este, se lo puede ver practicando tiros libres bajo una intensa lluvia y dejando en claro que, pese a sus 34 años, aún cuenta con muchísima calidad en sus botas.

Mientras los rumores apuntan a un posible retorno al San Pablo de Brasil , James se enfoca en mantenerse en forma en un año clave para su carrera. De no mediar inconvenientes, el nacido en Cúcuta disputará su tercera Copa del Mundo, luego de ausentarse en Qatar 2022 (el seleccionado cafetero no clasificó).

Antes del video de sus tiros libres, el colombiano ya había compartido distintas imágenes de su práctica en solitario, en las que aparecía corriendo y llevando a cabo distintas actividades en el gimnasio. Con todo esto, deja en claro que lo dará todo para firmar un gran año a nivel personal y colectivo.

Los números de James Rodríguez con León

En su paso por los Panzas Verdes, James disputó 34 partidos en los que aportó cinco goles y repartió nueve asistencias entre el Clausura, el Apertura y la Leagues Cup. Vale la pena recordar que había llegado al club con el objetivo de participar del Mundial de Clubes, lo que finalmente no sucedió.

El gran antecedente de James en 2014

La Copa Mundial de la FIFA 2014 de James Rodríguez quedó en el recuerdo de todos los aficionados. En su primera aparición en el certamen, el colombiano maravilló al planeta con su talento y sus goles. Fue distinguido con la bota de oro gracias a sus seis tantos, lo que le valió su llegada al Real Madrid.