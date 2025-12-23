Y al final, ¿qué pasará con James Rodríguez? Estas son las opciones que le quedan

James Rodríguez aún sigue en plena búsqueda de su próximo equipo. El mediocampista colombiano no renovará su vínculo con el Club León y será agente libre a partir del primero de enero de 2026 . En este contexto, varios equipos han estado sondeando al ex Real Madrid, pero hasta la fecha ninguno ha avanzado oficialmente por su contratación. No obstante, São Paulo sería el club que estaría más cerca de sellar su fichaje.

São Paulo busca el regreso de James Rodríguez

Reportes indican que el conjunto brasileño estaría negociando en secreto el regreso de James Rodríguez. Cabe destacar que el ‘10’ de la selección de Colombia jugó un año en el ‘Tricolor’, entre el 2023 y 2024. Desde Brasil creen que el actual jugador de León tiene mucho por dar y ya se dieron a conocer las cifras que le habrían ofrecido para convencerlo y así ejecutar su regreso.

James Rodríguez|Crédito: MexSport

La información menciona que el conjunto paulista estaría dispuesto a pagarle a James Rodríguez alrededor de 4 millones de dólares por año. Si bien es cierto que este monto es menor al que recibe actualmente en México (unos 5 millones de dólares al año), São Paulo aumentó considerablemente su oferta respecto a lo que percibió con el equipo durante su primera etapa, que fue breve pero mediática.

La prioridad de James Rodríguez: la Copa Mundial de la FIFA 2026

Ahora mismo, la prioridad del nacido en Cúcuta es llegar en buen estado de forma a la Copa Mundial de la FIFA. Reportes indican que, desde el futbol mexicano, equipos poderosos le ofrecen hasta 6 millones de dólares anuales en su contrato, pero James estaría priorizando llegar a una liga más competitiva que también le garantice continuidad y protagonismo. En este caso, llegar al futbol brasileño aparece como una de las opciones más atractivas para el jugador de 34 años.

Los equipos que están siguiendo de cerca la actualidad de James

Además de São Paulo, el futbolista colombiano con pasado en Bayern Múnich y Everton recibió sondeos por parte de Pumas UNAM y también de Millonarios de Colombia. Como si fuese poco, clubes de Europa también han parado la oreja y, por ejemplo, tanto Valencia como Real Sociedad de España estarían interesados en su fichaje. No obstante, ninguno de estos equipos han avanzado formalmente en su contratación.