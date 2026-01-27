James Rodríguez volverá a México... aunque no de la forma que muchos quisieran

James Rodríguez volvería a México, pero no lo haría solo ni de la forma que muchos quisieran, ya que vendrá junto a la Selección de Colombia, que tienen en mente que Guadalajara, Jalisco, sea su sede para la Copa Mundial de la FIFA 2026, tal como lo haría Sudáfrica en esta curiosa ciudad del país.

El colombiano y su selección disputarán 2 juegos de la Fase de Grupos en suelo azteca, por lo que la federación sudamericana ya inició con las gestiones ante la FIFA para entrenar en la Academia Aga, perteneciente al Club Atlas, informó David Medrano Félix, quien confirmó que Germán Berterame será jugador del Inter Miami .

El colombiano y su selección quieren que su sede sea Guadalajara, Jalisco.|James Rodríguez

“La Selección de Colombia pretende que su sede para el mundial sea la Academia Aga de Atlas en Guadalajara y han iniciado las gestiones. Colombia debuta en el Azteca [ahora Banorte] y luego jugará en Guadalajara antes de ir a Miami al tercer partido”, posteó el periodista de TV Azteca Deportes en su cuenta de X.

Los partidos de la Selección de Colombia en la Fase de Grupos son los siguientes:



Colombia vs Uzbejistán – 17 de junio en el Estadio Banorte (antes Azteca)

Colombia vs Ganador del repechaje Intercontinental – 23 de junio en el Estadio Akron

Colombia vs Portugal – 27 de junio en Miami, Florida.

El jugador que puede traer de nueva cuenta a James Rodríguez a México

Camilo Vargas es el jugador que influyó para que la Selección de Colombia tuviera en su radar a Guadalajara, Jalisco, como su sede para la Copa Mundial de a FIFA 2026 y así ver una vez más a James Rodríguez en México, luego de formar parte del Club León durante un año.

En entrevista exclusiva para Azteca Deportes, Aníbal Fajer, quien es presidente del Atlas, declaró que el portero de los Zorros se encargó de mostrar las instalaciones del club a la directiva de la federación colombiana, la cual quedó maravillada y decidió contemplarla durante su estadía en suelo azteca.

Cabe destacar que aún no se han dado a conocer las sedes oficiales de todas las selecciones que estarán en la Copa Mundial 2026, aunque varias ya mandaron su solicitud a la FIFA, como lo son Uruguay, Sudáfrica y Colombia, las cuales quieren hospedarse y entrenar en México.