Sudáfrica podría instalarse en esta curiosa ciudad de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección de Sudáfrica quiere instalarse en Pachuca de Soto, Hidalgo, ciudad de México, para encarar la Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo africano se decantaría por suelo azteca en lugar de Estados Unidos y Canadá, al igual que Uruguay, que buscaría hospedarse en una playa paradisiaca, ubicada en la Riviera Maya .

De acuerdo con el Diario AS, Sudáfrica ve con buenos ojos que la “Bella Airosa” sea su ciudad sede por una gran razón y esa es la cercanía que hay con la CDMX, pues cabe recordar que esta selección será el rival del conjunto tricolor en la inauguración del torneo internacional que se disputará el 11 de junio en el Estadio Banorte (antes Azteca) .

El conjunto brasileño habría elegido a Pachuca de Soto como su sede para la Copa Mundial de la FIFA 2026|México Desconocido

Otro de los factores que pueden influir en la decisión del conjunto africano es el tema de la altura y Pachuca sería ideal para adaptarse y que este factor no le pese en el partido inaugural. La capital de Hidalgo se encuentra entre 2,300 y 2,500 metros sobre el nivel del mar, mientras que la CDMX a 2,240.

TE PUEDE INTERESAR:



Pachuca, posible sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Pachuca está en la mira de Sudáfrica, aunque todavía la selección no lo hace oficial ni hay permiso por parte de FIFA. En caso de que se dé, el conjunto africano tendría grandes instalaciones para entrenar, ya que en la ciudad de Hidalgo juegan los Tuzos de la Liga BBVA MX.

En la “Bella Airosa” se encuentra en Estadio Hidalgo, que fue inaugurado en 1993, así como las instalaciones de la Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte (UFD), donde entrenan los Tuzos regularmente. Este complejo también podría servir para que la selección se hospede, ya que cuenta con residencias, gimnasio y hospital.

En caso de que la FIFA lo apruebe, Sudáfrica se hospedaría en Pachuca debido a la cercanía que hay con la CDMX, ya que el trayecto en vehículo es de poco más de una hora y media, aunque ello puede variar según el tráfico del día.