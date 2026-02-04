¡JAMES VUELVE! El equipo que está cerca de contratar a la estrella colombiana

Minnesota United está en conversaciones avanzadas para fichar al mediapunta colombiano James Rodríguez, según informan fuentes cercanas a la negociación y varios medios deportivos que siguen el día a día de la franquicia.

La operación, que se presenta como una posible incorporación de impacto para la MLS, habría avanzado tras contactos directos entre el entorno del jugador, quien es actualmente agente libre tras su salida de Club León y la directiva del club de Minnesota.

¿Por qué James Rodríguez está buscando equipo para el inicio del 2026?

James, de amplia trayectoria en Europa (Mónaco, Real Madrid, Bayern Munich, Everton, entre otros) y con experiencia reciente en la Liga BBVA MX , aparece como objetivo estratégico para Minnesota United, que busca sumar creatividad y experiencia de cara a la temporada 2026. Los reportes señalan que las conversaciones incluyen términos salariales y duración de contrato, así como la posibilidad de que el colombiano llegue con un buen ritmo competitivo antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En caso de llegar al Minnesota United sería el segundo equipo de James Rodríguez en el futbol de la CONCACAF, ya que su primera experiencia en el norte del continente americano fue con los Panzas Verdes de León.

¿Por qué la MLS se interesa en James Rodríguez?

Esta incorporación entraría en la línea de fichajes de alto perfil que la MLS ha perseguido en los últimos años para elevar la competitividad y la visibilidad de la competición.

Desde el punto de vista deportivo, James aportaría visión de juego, golpeo de balón y capacidad de creación en la parcela ofensiva, factores que Minnesota evaluaría para encajar con su esquema y con los roles de sus actuales jugadores franquicia.

A falta de confirmación oficial por parte del club o del propio futbolista, los aficionados seguirán de cerca la negociación, que podría cerrarse en los próximos días m si ambas partes concuerdan en los términos.

