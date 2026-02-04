ÚLTIMA HORA: El nuevo equipo de Allan Saint-Maximin defiende al jugador de comentarios racistas

Tras una ola de comentarios racistas en contra de Allan Saint-Maximin en su llegada al Lens, el club francés salió en su defensa y reprobó ese tipo de comentarios.

El Racing Club de Lens emitió un comunicado público para apoyar a su nuevo fichaje, Allan Saint-Maximin, tras la ola de comentarios de carácter racista que recibió en redes sociales luego del anuncio de su llegada al club. La dirección del equipo calificó los mensajes como “comentarios de odio e insultos racistas” y anunció medidas concretas, entre ellas el cierre de la sección de comentarios en algunas publicaciones oficiales, para evitar la propagación de ese tipo de ataques.

Apoyo total para el ex jugador del América

A continuación, el comunicado que difundió el club: "El Racing Club de Lens está indignado y condena con la mayor firmeza la avalancha de comentarios de odio e insultos racistas dirigidos a su nuevo jugador, Allan Saint-Maximin, en las redes sociales.

Como medida responsable, el club se ha visto obligado a cerrar la sección de comentarios de algunas de sus publicaciones y continuará tomando todas las medidas necesarias para que sus plataformas de redes sociales sean lugares de expresión saludables y respetuosos.

Como club cívico y comprometido, Racing reafirma su compromiso con los valores del respeto y la tolerancia, y apoya a Allan y sus seres queridos, a quienes ofrece su total y completo apoyo."

¿Por qué fue la salida de Saint-Maximin del América?

La reacción institucional llega en un contexto tenso, ya que Saint-Maximin había dejado recientemente al Club América y su salida estuvo vinculada públicamente a incidentes racistas que afectaron a sus hijos mientras residía en México, un factor que motivó su regreso a Europa y encendió el debate sobre seguridad y racismo en el futbol. Esa circunstancia intensificó la respuesta de Lens ante las nuevas agresiones digitales.

Medios franceses han reportado que, además del cierre temporal de comentarios, el club monitoriza y bloquea cuentas que generan contenido de odio, y que colaborará con las autoridades pertinentes si se identifican comportamientos delictivos o amenazas. La condena de Lens ha sido recogida por agencias y portales deportivos que subrayan la importancia de respuestas institucionales contundentes ante la discriminación en el deporte.

El episodio revive la discusión sobre la protección de jugadores y familias frente al racismo en redes sociales y la necesidad de protocolos más eficaces por parte de clubes, plataformas digitales y federaciones para prevenir y sancionar el abuso. Mientras tanto, Lens mantiene su apoyo público a Saint-Maximin y asegura que seguirá “todas las medidas necesarias” para garantizar un entorno respetuoso.

