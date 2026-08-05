Jaminton Campaz y Rosario Central toman decisiones distintas: Club América espera

El futuro de Jaminton Campaz sigue sin resolverse ante el interés del Club América. Pues Rosario Central mantiene su postura en la negociación, mientras el futbolista ya mostró una decisión diferente. En medio de ese escenario, en Coapa observan el desarrollo de las conversaciones y creen poder incorporarlo antes del cierre del mercado de transferencias.

La situación cambió después del rechazo de Central a una nueva propuesta del América por “El Bicho”. Jaminton Campaz comunicó su intención de salir del club argentino y, de acuerdo con reportes desde Rosario, decidió no entrenar y presionar por su transferencia. Mientras tanto, la directiva canalla sostiene que la oferta no alcanza sus expectativas económicas.

|Instagram: Jáminton Campaz

¿Cuánto dinero rechazó Rosario Central del Club América por Jaminton Campaz?

Rosario Central rechazó una oferta de 6 millones de dólares al considerarla insuficiente. Al mismo tiempo, el club intenta convencer al colombiano de renovar su contrato. Sin embargo, distintas versiones desde Argentina indican que el atacante no tiene interés en extender su vínculo y mantiene como prioridad salir a la Liga BBVA MX.

TE PUEDE INTERESAR:



Esa diferencia de posturas mantiene detenida la operación. América tampoco parece dispuesto a modificar su estrategia. La directiva azulcrema sabe que el contrato del jugador termina a finales de año y, si no renueva, podrá negociar libre y gratis.

|MEXSPORT

¿Hasta cuándo puede el Club América fichar a Jaminton Campaz?

El equipo dirigido por Guillermo Almada todavía tiene margen para buscar un acuerdo. El registro de jugadores en la Liga BBVA MX permanece abierto hasta el 11 de septiembre incluido, por lo que la negociación aún puede evolucionar.

Jaminton Campaz sigue presionando por su salida

La ausencia del colombiano en los entrenamientos aumentó la tensión dentro de Rosario Central. Además, el cuerpo técnico deberá valorar su disponibilidad para los próximos compromisos mientras continúa el conflicto entre futbolista y dirigencia.

Por ahora, cada parte mantiene una postura distinta. Campaz quiere ser transferido, Rosario Central insiste en obtener una cifra mayor y Club América espera. Tras jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el “Bicho” puede aterrizar en Coapa.

