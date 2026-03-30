Sinner firma el Sunshine Double perfecto y rompe otro récord

La gira de marzo suele ser una prueba de resistencia porque hay dos Masters 1000 seguidos, cambios de condiciones, viajes, viento, humedad y partidos que se alargan cuando el cuerpo ya pide pausa. Por eso, cuando alguien atraviesa Indian Wells y Miami con control total, el mensaje es de dominio.

Te puede interesar: Carlos Alcaraz se tatúa luego de ganar el Australian Open

Jannik Sinner se consagró en el Masters de Miami

Jannik Sinner conquistó el Sunshine Double 2026 al ganar Indian Wells y Miami en la misma temporada, y lo hizo con rompiendo un dato histórico: no perdió un solo set en todo el camino, algo inédito para completar este doblete. En Miami venció 6-4, 6-4 a Jiri Lehecka en la final, y días antes había superado a Daniil Medvedev en la de Indian Wells en California.

El dato que dimensiona el control del italiano también está en el desgaste: Sinner pasó 8 horas y 42 minutos en la cancha en todo el torneo, un total que refleja que no necesitó maratones para ganar, sino eficiencia pura. Fue una semana de victorias rápidas, con cierres firmes y sin dejar que los partidos se volvieran una pelea de supervivencia.

Además, su Sunshine Double lo mete en un club muy corto. Con este logro, Sinner se convirtió en el octavo campeón del doblete en la era masculina y en el primero desde Roger Federer en 2017.

Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis

Sunshine Double (hombres) antes de 2026:

Jim Courier (1991)

(1991) Michael Chang (1992)

(1992) Pete Sampras (1994)

(1994) Marcelo Ríos (1998)

(1998) Andre Agassi (2001)

(2001) Roger Federer (2005, 2006 y 2017)

(2005, 2006 y 2017) Novak Djokovic (2011, 2014, 2015 y 2016)

Te puede interesar: Así se vivió la segunda edición del Morelia Open por TV Azteca