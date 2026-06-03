Esta es la edad que tenía Gilberto Mora cuando Memo Ochoa jugó su primer Copa Mundial de la FIFA™

La convocatoria de Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solo definió el futuro deportivo de la Selección Mexicana, sino que también dejó en evidencia un contraste generacional sin precedentes en el plantel. Guillermo Ochoa (40 años) jugará su sexto Mundial y compartirá equipo con Gilberto Mora (17), el único futbolista menor de edad entre los 1.248 convocados por las 48 selecciones participantes. ¿Otra particularidad? El nacimiento del joven talento ocurrió en octubre de 2008, más de dos años después de que Memo fuera convocado a Alemania 2006.

El desafío del estratega mexicano será gestionar la convivencia de este ecosistema diverso, donde la experiencia y la juventud extrema tratan de transitar bajo un mismo objetivo. También es importante remarcar que esta brecha temporal es un testimonio de la extraordinaria carrea de Ochoa, quien ha sido un pilar constante en la Selección Mexicana mientras varias generaciones de futbolistas han visto pasar su ciclo profesional.

Javier Aguirre se debe mezclar experiencia con juventud|MEXSPORT

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:



Ochoa, entre los más longevos

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ será recordada, entre otras cosas, por ser las últimas funciones de Lionel Messi (Argentina) y Cristiano Ronaldo (Portugal) en sus seleccionados. Pero también quedará en la memoria de los futboleros por la cantidad de experimentados que empezarán a despedirse de sus países cuando abandonen el territorio mexicano, estadounidense o canadiense.

Craig Gordon, con 43 años, será el más veterano del torneo. El portero de Escocia es uno de los siete jugadores que participarán en la justa con más de 40 años, entre ellos está CR7, Luka Modric (Croacia) y Ochoa. También aparecen Edin Dzeko (Bosnia y Herzegovina), Vozinha (Cabo Verde) y Manuel Neuer (Alemania), quienes llegarán al 11 de junio, día de la inauguración, con más de cuatro décadas de vida.

Esto demuestra que en el fútbol moderno y de alto rendimiento, la jerarquía o la madurez física siguen siendo activos indispensables. ¿Cómo le irá a México con esta mezcla de diferentes edades?

