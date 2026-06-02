Sudáfrica YA está en México y los recibieron con algo mexicano que no podía faltar

Durante la madrugada del martes, la Selección Nacional de Sudáfrica arribó al Aeropuerto de la Ciudad de México, para luego dirigirse a Pachuca y allí concentrar de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La llegada al hotel del conjunto africano fue musicalizada de manera especial con un tradicional grupo de mariachis mexicanos y este momento rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Los acordes de temas musicales tradicionales de la cultura mexicana pusieron a tono a los Bafana Bafana que miraron sorprendidos los atuendos de los mariachis a pocos días del comienzo de la justa mundialista. Tras este choque cultural y el recibimiento, la delegación del conjunto africano ya se mueve en tierras aztecas pensando en el debut frente a la Selección Mexicana el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

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Lo que viene para Sudáfrica previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Previo a darle comienzo al torneo veraniego, Sudáfrica enfrentará a Jamaica a puertas cerradas en el Estadio Hidalgo, en lo que será su último duelo de preparación. Los dirigidos por el estratega belga Hugo Broos vienen de empatar sin goles frente a Nicaragua en su primer amistoso internacional en esta doble fecha FIFA y aún no han logrado ganar en lo que va de este 2026, sumando dos derrotas y dos empates.

Sudáfrica empató ante Nicaragua y arrastra una mala racha de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El conjunto africano junto a la Selección Mexicana será el encargado de la patada inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el próximo 11 de junio en la cancha del Estadio de la Ciudad de México. Posteriormente Sudáfrica enfrentará a Chequia en Atlanta y cerrará su participación en la Fase de Grupos ante Corea del Sur en Monterrey. A pesar de no llegar en un buen momento, la escuadra de Broos intentará dar la sorpresa y pasar la fase de grupos.