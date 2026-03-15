El reclamo que sacude al futbol mexicano: Nicolás Larcamón estalla contra el VAR en la Jornada 11

Cruz Azul mantiene su racha de partidos consecutivos sin conocer la derrota, pero Nicolás Larcamón no estuvo para nada conforme con el resultado final de su equipo en el duelo frente a Pumas de la Jornada 11 del Clausura 2026. El conjunto cementero empató 2-2 en Ciudad Universitaria y su entrenador señaló al arbitraje como el principal responsable del resultado final del encuentro.

Larcamón se vio visiblemente molesto por las decisiones arbitrales y, en conferencia de prensa, el estratega argentino no pudo esconder su inconformidad y aseguró que el resultado del encuentro quedó condicionado por una acción que consideró equivocada.

“Caliente porque siento que es un desarrollo de partido que es determinado por una acción que no era, me desconcierta”, expresó Larcamón. Según su perspectiva, el VAR tuvo un papel crucial y comentó que tecnología debería garantizar la justicia deportiva en este tipo de situaciones.

El entrenador de Cruz Azul insistió en que es necesario que existan criterios claros para el uso del VAR. “Teniendo en cuenta esto, tenemos que marcar 14 penales por partido”, expresó Larcamón, quien luego agregó: “No entiendo, tenemos una herramienta que justamente se debe usar en estas instancias”.

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Larcamón reconoce el trabajo de Efraín Juárez

A pesar de que el VAR afectó negativamente a Cruz Azul, según su punto de vista, Larcamón reconoció el gran trabajo que está realizando Efraín Juárez durante este Clausura 2026: “También reconozco al rival, Efraín está haciendo las cosas bien”, expresó el DT sobre su colega, quien ha llevado a su equipo dentro del top 8 de la Liga BBVA MX.

Además, el director técnico valoró el rendimiento que tuvo su equipo durante primer tiempo. Según Larcamón, La Máquina dominó el juego y se mostró superior: “Me quedo con la producción en el primer tiempo; ampliamente fuimos favorables en el desarrollo del partido”. Este rendimiento es clave para el progreso de Cruz Azul para lo que resta del torneo, según su DT.

¿Qué partidos deberá afrontar Cruz Azul próximamente?

Cruz Azul se prepara para afrontar su próximo compromiso internacional en la Concacaf Champions Cup. El próximo lunes 17 de marzo, La Máquina enfrentará a Rayados de Monterrey en el juego de vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions 2026. Los dirigidos por Larcamón consiguieron una ventaja mínima al ganar por 3-2 en la ida jugada en el Estadio BBVA y ahora deberán definir la serie de local.