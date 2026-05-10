El jugador que André Jardine quería fuera y hoy apunta a ser titular en el América vs Pumas

América tiene prácticamente todo definido para enfrentar a Pumas en Ciudad Universitaria. El conjunto azulcrema buscará dar el golpe y clasificar a Semifinales del Clausura 2026, ya que con una victoria tendrá su boleto asegurado. Para este duelo de Vuelta, el entrenador André Jardine parece tener un as bajo la manga y planea alinear como titular a un futbolista que no tenía cabida en el equipo; incluso lo quería fuera de la institución.

Se trata de Néstor Araujo, zaguero central que no juega como titular en el equipo americanista desde el 8 de marzo de 2025, es decir, hace más de un año. Resulta que el uruguayo Sebastián Cáceres no llegaría en condiciones para disputar el juego contra los Felinos tras el golpe que recibió en la Ida. De esta manera, el mexicano podría sumar su primera titularidad en el año a pesar de haber sido descartado para el futuro.

Néstor Araujo sigue entrenando al parejo del equipo|@nestoraraujo14

América buscó desprenderse de Néstor Araujo

Diversos reportes mencionan que Jardine le habría cerrado la puerta al defensor de cara al próximo torneo. La institución estuvo buscándole una salida por mucho tiempo, pero su alto salario fue uno de los principales impedimentos por los cuales no pudo encontrar acomodo en otro club. Su contrato con las Águilas expira el próximo 30 de junio y todo parece indicar que no negociará una extensión.

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Sin embargo, ante la falta de piezas en la zaga central, Jardine estaría analizando recurrir a Araujo para afrontar el partido contra Pumas. Cabe destacar que el defensor de 34 años no ha sumado minutos a lo largo de todo el 2026 y, pese a que tiene un pie y medio fuera de la institución, podría volver al equipo ante esta situación de emergencia. Será importante para el América no encajar goles, ya que cualquier empate lo dejará fuera del torneo.

Néstor Araujo no suman ningún minuto en el Clausura 2026|@nestoraraujo14

La razón por la que Cáceres no llegaría al Clásico Capitalino

El zaguero charrúa puede ser una de las bajas más duras para el América de cara al duelo en el Estadio Olímpico Universitario. Resulta que Cáceres sufrió un fuerte golpe en el rostro durante el juego de Ida disputado en el Estadio Banorte, choque que derivó en una fractura del arco cigomático, trauma ocular y una conmoción cerebral.

Según el protocolo de conmoción de FIFA y la Liga BBVA MX, cualquier futbolista que entra en este procedimiento no puede volver a jugar antes de siete días naturales desde el momento exacto del golpe. El mismo ocurrió alrededor de las 18:25 del domingo 3 de mayo, factor que mantiene viva la esperanza de la afición ya que el choque de Vuelta contra Pumas arrancará después de las 19:00 horas.

De esta manera, Cáceres podría ser evaluado y podría recibir el alta médica minutos antes de que comience el partido. En caso de que juegue, deberá hacerlo con una máscara protectora. No obstante, las probabilidades de que sea titular son bajas.

