La verdad sobre Ramón Juárez: qué tan cerca está de llegar a Rayados para el Apertura 2026

El mercado de fichajes de la Liga BBVA MX sigue moviéndose de cara al Apertura 2026 y uno de los nombres que apareció en las últimas horas fue el de Ramón Juárez. El defensor del Club América fue relacionado con Rayados de Monterrey, equipo que busca reforzar su plantilla para competir en el torneo local y mantenerse como uno de los protagonistas del futbol mexicano.

Sin embargo, la realidad del caso parece estar lejos de una operación avanzada. Aunque el nombre de Ramón Juárez fue vinculado con Monterrey, la información más reciente indica que no existe un acuerdo entre clubes ni una negociación encaminada para que el central mexicano deje Coapa en este mercado.

¿Ramón Juárez está cerca de llegar a Rayados?

Por ahora, Juárez no estaría cerca de convertirse en nuevo jugador de Rayados de Monterrey para el Apertura 2026. El rumor tomó fuerza por la necesidad del conjunto regiomontano de reforzar su zona defensiva, pero desde el entorno azulcrema aseguran que su salida no está contemplada en el corto plazo.

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El defensor mexicano tiene contrato vigente con el Club América hasta el verano de 2027, situación que le da margen a la directiva para decidir con calma sobre su futuro. Además, su perfil sigue siendo valorado dentro del plantel por su edad, su condición de canterano y su experiencia reciente en partidos importantes.

Rayados podría analizar alternativas en defensa, pero el caso de Ramón Juárez no aparece como una operación avanzada. Para que exista una salida, Monterrey tendría que presentar una propuesta formal y convencer a un América que, al menos por ahora, no tiene urgencia por desprenderse del jugador.

Ramón Juárez|Crédito: @ramonjuarez91 / IG

Guillermo Almada podría cambiar el panorama de Ramón Juárez en América

La llegada de Guillermo Almada al América también puede ser clave en el futuro de Ramón Juárez. El defensor no siempre tuvo continuidad como titular indiscutido, pero el cambio de entrenador abre una nueva etapa para varios futbolistas del plantel azulcrema.

Almada suele valorar a los jugadores con intensidad, recorrido físico y compromiso defensivo, características que podrían darle a Juárez una nueva oportunidad dentro de la competencia interna. En ese contexto, su salida hacia Rayados pierde fuerza, sobre todo si el cuerpo técnico lo considera una pieza útil para el armado del equipo.

El América encara el Apertura 2026 con la intención de sostener una plantilla competitiva. Por eso, desprenderse de un defensa mexicano, con contrato vigente y margen de crecimiento, no parece una prioridad inmediata para la directiva.