El récord del América en Leagues Cup que no tiene que ver con los resultados
El Club América ha tenido un desempeño espectacular en la Leagues Cup 2026 tanto dentro como fuera del campo de juego
El Club América ha brillado en el calendario de la Leagues Cup 2026 tanto dentro como fuera de la cancha. El fenómeno quedó reflejado en un récord que no tiene que ver con los resultados y hasta provocó una reacción de un futbolista rival.
Mientras América podría calificar a cuartos de final y tener un rival, el récord de aficionados en la Leagues Cup dice que América habría reunido cerca de 80,000 aficionados en sus dos partidos disputados ante San Diego FC y Portland Timbers.
América y el apoyo de su afición en Leagues Cup
El duelo contra Portland Timbers fue uno de los encuentros que más llamó la atención por el ambiente. América se impuso 3-1 en Providence Park, pero el resultado quedó acompañado por la importante presencia azulcremas en USA.
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La afición del conjunto mexicano ocupó una parte importante de las tribunas. Las imágenes del encuentro mostraron un estadio con una presencia considerable de seguidores vestidos de amarillo. Esto generó comentarios fuertes.
El récord del Club América que sorprendió a los jugadores de Portland
La presencia de americanistas también llamó la atención de los jugadores locales. Kristoffer Velde, futbolista de Portland Timbers, habló sobre el ambiente que encontró después del encuentro contra las Águilas.
“Toda la gente está de amarillo en nuestra casa. Nunca había visto algo así en mi vida”, expresó el jugador noruego tras el partido. Sus palabras reflejaron el impacto que tuvo la presencia de seguidores del América en el duelo de la Leagues Cup.
América suma apoyo en Estados Unidos
El registro de aproximadamente 80,000 asistentes corresponde a los encuentros de América contra San Diego FC y Portland Timbers. Esto habla de la capacidad de convocatoria que tiene el conjunto azulcrema entre los aficionados que viven en Estados Unidos y aquellos fanáticos que viajan.
Este dato también representa un aspecto diferente de la participación americanista en la Leagues Cup. Más allá de los resultados dentro de la cancha, el equipo de Coapa ha conseguido una respuesta importante en las tribunas durante sus partidos en territorio estadounidense.
La presencia de los aficionados volvió a colocar al Club América como uno de los equipos con mayor convocatoria en el torneo. El duelo frente a Portland fue la muestra más reciente, con un Providence Park que tuvo una importante cantidad de seguidores azulcremas.