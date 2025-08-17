Jardine en el ojo del huracán: El técnico explica su gesto tras victoria del América sobre Tigres

La victoria del América 3-1 sobre Tigres en el Estadio Universitario no solo dejó tres puntos para las Águilas, sino también una fuerte polémica que tuvo como protagonista al técnico André Jardine. El estratega brasileño celebró efusivamente el triunfo con una señal que recordó el tricampeonato del América , lo que fue interpretado por algunos como una provocación directa hacia la afición felina y a los jugadores de Tigres.

¿Festejo o provocación de André Jardine?

Al término del encuentro, Jardine levantó tres dedos en alto, gesto que ya había utilizado en el pasado para celebrar los títulos obtenidos con el América. Esta vez lo hizo frente a la tribuna del Volcán, lo que encendió los ánimos. Juan Brunetta, mediocampista de Tigres, encaró al técnico americanista, creyendo que se trataba de una burla hacia los locales.

¡Se calentó! 😳



André Jardine hizo de nuevo la señal de tres, refiriéndose al tricampeonato. #SabadoFelino pic.twitter.com/x1T6HBcKGF — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 17, 2025

Jardine aclaró en conferencia de prensa que su gesto fue dirigido exclusivamente a los aficionados azulcremas presentes en el estadio. “Nunca había visto a la afición de América en el Volcán, me ilusionó tener gente nuestra. Al final quise agradecerles el apoyo”, explicó. También aseguró que respeta profundamente a Tigres y a Brunetta, calificando el altercado como un malentendido.

El enfrentamiento entre Brunetta y Jardine fue solo el inicio de una serie de roces entre jugadores de ambos equipos. Juan Pablo Vigón y Cristian Borja se encararon, mientras Fernando Gorriarán también se sumó a los reclamos. La tensión se extendió hasta el túnel de vestidores, aunque no pasó a mayores gracias a la intervención de compañeros y árbitros.

Algunos aficionados de Tigres lo tomaron como una agresión hacia ellos y se registraron algunos altercados en las tribunas ante asistentes sin indumentaria del equipo felino. La seguridad del estadio intervino para evitar que la situación escalara.

¿Cuántos triunfos tiene América en los últimos 15 partidos contra Tigres?

Con este triunfo, América llegó a 12 victorias en los últimos 15 enfrentamientos ante Tigres , consolidando su dominio en esta rivalidad. Pero más allá del resultado, el partido dejó una lección: en el futbol, la línea entre festejo y provocación puede ser muy delgada.

