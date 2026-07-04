La lista que preocupa a Inglaterra antes de jugar contra México en el Estadio Ciudad de México

Este domingo 5 de julio, el Estadio Ciudad de México vuelve a vestirse de gala debido al partido correspondiente a los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El motivo está relacionado con el encuentro entre el equipo conducido por Javier Aguirre y su par de Inglaterra que cuenta con un dato no muy positivo que debe considerar el onceno europeo.

Y es que el Coloso de Santa Úrsula tiene una lista de antecedentes que favorecen a la escuadra mexicana en sus intenciones de meterse directamente en la ronda de los Cuartos de Final de la contienda internacional.

Los equipos que no pudieron festejar en el Estadio Ciudad de México

Los primeros antecedentes se dieron en el año 1985. El primero en no obtener un resultado positivo en el Azteca fue Italia tras un match que finalizó con un 1 a 1 en el tablero. En ese mismo periodo, el conjunto de Alemania Federal tampoco se quedó con la victoria y sufrió una dolorosa caída por 2 a 0 en su contra.

En el año 1999 y en medio de la disputa de la final de la Copa Confederaciones, los locales se impusieron en el score con un 4 a 3 a su favor sobre Brasil, en una cita que le dio al combinado nacional un título de gran importancia. Se debe destacar que en el cuadro sudamericano estaba presente un joven Ronaldinho de 19 años, uno de los cracks del Barcelona.

Años más tarde, en el 2010, España conducida por Vicente del Bosque visitó el país luego de haberse consagrado en Sudáfrica. En dicha salida, varios de los campeones del mundo no pudieron romper la diferencia en un emparejamiento que concluyó con un 1 a 1 en el pizarrón.

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¿Hay algún antecedente positivo para México haciendo de local en el Azteca ante Inglaterra?

El 9 de junio de 1985, la selección mexicana pudo marcar las diferencias ante el conjunto del Viejo Continente. En aquel emparejamiento las cosas terminaron a favor del equipo verde que concluyó con un festejo por 1 a 0.