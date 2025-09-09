Javier Aguirre reveló dónde jugará Memo Ochoa realmente y qué opción es la que más le llama

Javier Aguirre reveló que Memo Ochoa sigue analizando la oferta de varios equipos de Europa, pues la opción que más le llama es la de continuar su carrera en el viejo continente, por lo que se descarta totalmente una posibilidad de que llegue a Querétaro, rumor que surgió hace unos días . “Vasco” reveló en conferencia de prensa que tiene contacto con el arquero y su agente, a quienes les expresó que si no juega no será llamado al combinado azteca.

Aguirre dio a conocer que el futuro de Ochoa será en Europa, después de que el comentarista de TV Azteca Deportes, David Medrano Félix, le preguntara por la ausencia del mítico arquero en la convocatoria de la Fecha FIFA de septiembre, en la que la Selección Nacional ya se enfrentó a Japón y hará lo propio ante Corea del Sur este 9 de septiembre en un duelo amistoso, que forma parte de la lista de encuentros internacionales .

Guillermo Ochoa

“De momento no tiene equipo, pero sé que tiene ofertas y las está valorando. Al ser jugador libre no tiene la limitante de la fecha, puede firmar con quien quiera y cuando quiera. La intención es quedarse en Europa y sé que tiene ofertas de varios lados”, detalló Aguirre en conferencia de prensa, aunque no reveló las ligas o clubes que están interesados por el examericanista.

Los deseos de Javier Aguirre a Memo Ochoa

Javier Aguirre, después de revelar que a Memo Ochoa le interesa continuar su carrera en Europa, donde tiene ofertas de varios equipos, le mandó un mensaje al portero, deseándole que pronto encuentre equipo, a fin de contemplarlo en próximas convocatorias y pueda aspirar a ir a su sexto Mundial.

“Confío en que Memo consiga equipo pronto, se ponga en ritmo y si está bien, pues será uno más de la baraja de 5 o 6 porteros que he manejado”, concluyó el técnico de la Selección Mexicana.