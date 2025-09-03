Última hora: Memo Ochoa negocia tradicional equipo de la Liga BBVA MX

¿Regresa? Ha trascendido que el histórico portero mexicano Francisco Guillermo Ochoa está negociando con el Club Querétaro de la Liga BBVA MX para ser uno de sus refuerzos estelares para el Apertura 2025, esto de acuerdo a diversos reportes surgidos en las últimas horas.

El histórico portero de la Selección Mexicana actualmente se encuentra sin equipo y recientemente se cayó su fichaje con el Burgos Club de la segunda división de España, esto supuestamente por irse a tomar un café mientras negociaba su contrato con dirigentes del equipo.

El Querétaro recientemente cambió de dueños y en los últimos días ha realizado fichajes con nombres de jerarquía como el del defensor central Diego Reyes quien fue medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y además tuvo experiencia en el futbol de Europa.

Los Gallos Blancos fueron fundados el 8 de julio de 1950, siendo de los equipos más tradicionales de México aunque no han conseguido ningún título hasta el momento.

¿Cuáles son los equipos en los que ha jugado Paco Memo Ochoa?

Paco Memo Ochoa es uno de los históricos de la Selección Mexicana, disputando los Mundiales de 2006, 2010, 2014 y 2018 y 2022, además ha tenido una amplia experiencia en el futbol de Europa, esto tras haber debutado en la primera división del futbol mexicano con el Club América en 2004.



Club América (2004-11) - México

A. C. Ajaccio (2011-14) - Francia

Málaga C. F. (2014-16) - España

Granada C. F. (2016-17) - España

Standard Lieja (2017-19) - Bélgica

Club América (2019-22) - América

U. S. Salernitana (2023-24) -Italia

AVS Futebol (2024-Act.) -Portugal

La ventana de transferencias para el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX permanecerá abierta hasta el viernes 12 de septiembre de 2025. Durante este periodo, los clubes podrán inscribir hasta cinco jugadores adicionales, ya sean del mercado nacional o internacional, aunque estos ya hayan tenido actividad en el torneo.

Otros clubes como Pumas de la UNAM y Rayados de Monterrey aún están en busca de reforzarse con un delantero extranjero.