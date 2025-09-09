Lista OFICIAL de todos los amistosos internacionales que habrá HOY 9 de septiembre 2025

La Fecha FIFA de septiembre culmina este 9 de septiembre con partidos amistosos, entre ellos los de preparación de las Selecciones que son anfitrionas del Mundial 2026: México, Estados Unidos y Canadá. Además, se disputarán encuentros de suma importancia, como lo son las Eliminatorias de las diferentes Confederaciones, cuyo calendario también está disponible .

México vs Corea del Sur

La Selección Mexicana sigue con su preparación de cara al Mundial 2026 y este martes 9 de septiembre se medirá ante Corea del Sur, partido que será transmitido en vivo por TV Azteca Deportes . El duelo se llevará a cabo a las 7 de la tarde (hora dentro de México).

Selección Nacional de México La Selección Mexicana disputará el 9 de septiembre un amistoso internacional ante Corea del Sur

Estados Unidos vs Japón

Estados Unidos viene de perder 2-0 ante Corea del Sur, por lo que buscará componer su camino ante Japón, la cual empató a cero goles contra México. El duelo de preparación será a las 5:30 de la tarde en Columbus, Ohio.

TE PUEDE INTERESAR:



Canadá vs Gales

Canadá, en comparación con sus rivales de área: México y Estados Unidos, se medirá de visitante ante una Selección de Europa, que se mantiene viva en la Eliminatoria rumbo al Mundial 2026. El partido se realizará a las 12:45 de la tarde en Gales.

Los 3 partidos amistosos restantes de la Fecha FIFA de septiembre

Estonia vs Andorra

Las selecciones europeas se medirán en un partido amistoso que les servirá para mantener el ritmo en las Eliminatorias de la UEFA, aunque tienen pocas posibilidades de clasificar, ya que Estonia se ubica en el tercer puesto del Grupo J con 3 unidades, mientras Andorra en el último lugar del Grupo K con 0 puntos.

Jordania vs República Dominicana

La Selección de Jordania hizo historia al clasificar a su primera Copa del Mundo. El país de Asia ya tiene su lugar asegurado, por lo que inicia su camino de preparación ante una nación que no compite en Eliminatorias. El duelo será a las 11 de la mañana.

Malta vs San Marino

Ambas selecciones están prácticamente eliminadas del Mundial 2026, ya que Malta se ubica en el último lugar del Grupo G, mientras que San Marino en la misma posición, pero del Grupo H. El partido se disputará a la 1 de la tarde.