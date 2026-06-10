Conoce a todos los futbolistas que metieron gol con México en la historia de los Mundiales
Con un largo historial en Mundiales, estos son todos los jugadores que marcaron gol para México en esta magna competición. Algunos nombres te sorprenderán.
El éxtasis del gol es una sensación que se disfruta como pocas en la vida, por ello este listado es un recordatorio de todos aquellos futbolistas que dejaron huella en la historia de la selección azteca. Desde el primer Mundial hasta el último jugado, estos hombres serán recordados por su aporte goleador con México en las Copas del Mundo.
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¿Quiénes son los máximos goleadores de México en las Copas del Mundo?
Antes de pasar al listado histórico, se deben remarcar los nombres de estos titanes que escribieron un legado lleno de perseverancia. Pues no todos son delanteros o centro delanteros, pero tenían perfectamente marcado el arco en la cabeza.
- Javier Hernández - 4 goles en 3 Mundiales.
- Luis Hernández - 4 goles en dos Mundiales.
- Cuauhtémoc Blanco - 3 goles en 3 Mundiales.
- Rafael Márquez - 3 goles en 5 Mundiales.
¿Quiénes son los anotadores de México en toda la historia de los Mundiales?
Desde Uruguay 1930 hasta esta edición por comenzar, México clasificó a 18 Copas del Mundo y estos fueron los 44 futbolistas que marcaron al menos un tanto en esos torneos internacionales.
@deporpuebla 🇲🇽⚽ MEXICANOS CON MÁS GOLES EN LA COPA DEL MUNDO ⚽🇲🇽 Estos son los cinco futbolistas mexicanos que más goles han marcado en la historia de las Copas del Mundo. 🌎🏆 La marca a superar es de 4 anotaciones. Con el formato ampliado y un partido extra en 2026, surge la pregunta: ¿veremos a un nuevo líder histórico del gol mexicano en los Mundiales? 🔥👀 💬 ¿Quién crees que pueda romper el récord? 🎥 Chris Olivares #DeporPuebla 📰 #Selección 🌎 #México 🇲🇽 #HistoriaDelFutbol ⚽ #WorldCup ♬ sonido original - DeporPuebla
- Uruguay 1930 - Juan Carreño Lara, Manuel Rosas Sánchez (x2) y Roberto Gayón Márquez.
- Brasil 1950 - Héctor Ortíz Benítez y Horacio Casarín Garcilaso.
- Suiza 1954 - José Luis Lamadrid Prados y Tomás Balcazar González.
- Suecia 1958 - Jaime Belmonte.
- Chile 1962 - Isidoro Díaz Mejía, Alfredo del Águila Estrella y Héctor Hernández García.
- Inglaterra 1966 - Enrique David Borja García.
- México 1970 - Javier Valdivia (x2), Javier Fragoso, Ignacio Basaguren, Gustavo Peña y José Luis González.
- Argentina 1978 - Arturo Vázquez Ayala y Víctor Rangel Ayala.
- México 1986 - Fernando Quirarte Gutiérrez (x2), Hugo Sánchez Márquez, Luis Enrique Flores Ocaranza, Manuel Negrete Arias y Raúl Servín Monetti.
- Estados Unidos 1994 - Luis García Postigo (x2), Marcelino Bernal Pérez y Alberto García-Aspe Mena.
- Francia 1998 - Ricardo Peláez Linares (x2), Luis Arturo Hernández Carreón (x4), Alberto García-Aspe Mena y Cuauhtémoc Blanco Bravo.
- Corea-Japón 2002 - Cuauhtémoc Blanco Bravo, Jared Francisco Borgetti Echavarría (x2) y Gerardo Torrado Díez de Bonilla.
- Alemania 2006 - Omar Bravo Tordecillas (x2), Sinha, José Francisco Fonseca Guzmán y Rafael Márquez Álvarez.
- Sudáfrica 2010 - Rafael Márquez Álvarez, Javier Hernández Balcazar (x2) y Cuauhtémoc Blanco Bravo.
- Brasil 2014 - Oribe Peralta Morones, Rafael Márquez Álvarez, José Andrés Guardado Hernández, Javier Hernández Balcazar y Giovani Álex Dos Santos Ramírez.