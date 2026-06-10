Conoce a todos los futbolistas que metieron gol con México en la historia de los Mundiales

El éxtasis del gol es una sensación que se disfruta como pocas en la vida, por ello este listado es un recordatorio de todos aquellos futbolistas que dejaron huella en la historia de la selección azteca. Desde el primer Mundial hasta el último jugado, estos hombres serán recordados por su aporte goleador con México en las Copas del Mundo.

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¿Quiénes son los máximos goleadores de México en las Copas del Mundo?

Antes de pasar al listado histórico, se deben remarcar los nombres de estos titanes que escribieron un legado lleno de perseverancia. Pues no todos son delanteros o centro delanteros, pero tenían perfectamente marcado el arco en la cabeza.

Javier Hernández - 4 goles en 3 Mundiales.

Luis Hernández - 4 goles en dos Mundiales.

Cuauhtémoc Blanco - 3 goles en 3 Mundiales.

Rafael Márquez - 3 goles en 5 Mundiales.

¿Quiénes son los anotadores de México en toda la historia de los Mundiales?

Desde Uruguay 1930 hasta esta edición por comenzar, México clasificó a 18 Copas del Mundo y estos fueron los 44 futbolistas que marcaron al menos un tanto en esos torneos internacionales.

#Selección 🌎 #WorldCup ♬ sonido original - DeporPuebla @deporpuebla 🇲🇽⚽ MEXICANOS CON MÁS GOLES EN LA COPA DEL MUNDO ⚽🇲🇽 Estos son los cinco futbolistas mexicanos que más goles han marcado en la historia de las Copas del Mundo. 🌎🏆 La marca a superar es de 4 anotaciones. Con el formato ampliado y un partido extra en 2026, surge la pregunta: ¿veremos a un nuevo líder histórico del gol mexicano en los Mundiales? 🔥👀 💬 ¿Quién crees que pueda romper el récord? 🎥 Chris Olivares #DeporPuebla #México 🇲🇽 #HistoriaDelFutbol