Cuál es el hábito que demora el envejecimiento y mejora el estado de salud

No hay dudas que el envejecimiento es un proceso natural y es algo inevitable que le ocurrirá a todas las personas, teniendo en cuenta que a todos nos llegará el momento en el que ingresemos a la adultez y empiecen a verse las primeras señales, como es el caso de las arrugas, las líneas de expresión y otros aspectos relacionados con la edad. Pero, lo que seguro no sabían los adultos mayores es que hay un hábito que contribuirá a retrasar el envejecimiento y mejora considerablemente la salud.

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Para mencionar acerca del envejecimiento, tenemos que mencionar que aparecerá a una edad avanzada y que es algo totalmente natural y parte del proceso de la vida, pero podemos ayudar a que se ralentice y tarde en llegar. Por otro lado, hay algunos factores que pueden contribuir a la aparición más temprana como el hecho de consumir tabaco, de llevar adelante una vida sedentaria, no hacer actividad física, entre otros.

En el último tiempo, son cada vez más las personas que buscan ralentizar el envejecimiento, por lo que llevan adelante una serie de hábitos saludables y contribuir a un buen estado de salud de los mayores de 60 años. Pero, no es necesario acudir a un gimnasio ni mucho menos, ya que hay un hábito que ha sido comprobado por la ciencia que es altamente efectivo.

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El hábito que ralentiza el envejecimiento

De acuerdo a un ensayo clínico publicado por el sitio Nature Medicine, una revista científica, el mejor hábito para demorar el envejecimiento y ralentizarlo es el consumo de suplementos multivitamínicos y es que participaron un total de 958 adultos en esta investigación que fueron seguidos durante años y el objetivo era evaluar cómo influían dos tipos de suplementación; por un lado un multivitamínico diario y por otro, un extracto de cacao rico en flavonoides.

Qué significa ralentizar el envejecimiento

Lo que mostró este estudio es que aquellos adultos mayores que tomaron este multivitamínico mostraron una ligera ralentización en algunos aspectos. Para entender un poco sobre qué es retrasar el envejecimiento, debemos mencionar que no implica vivir más años de vida, sino hacerlo en mejores condiciones; mantener durante más tiempo funciones físicas y cognitivas en buen estado, contribuyendo a un envejecimiento saludable.