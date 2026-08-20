Estos son los 4 ejercicios que debes hacer después de los 60 para retrasar el envejecimiento

El envejecimiento es algo que todas las personas quieren evitar, teniendo en cuenta que comenzarán a notar algunas señales propias de la vejez y eso se verá reflejado en las arrugas, las líneas de expresión, los dolores articulares y que sin dudas son inevitables. Si bien esto forma parte del proceso natural de la vida, podemos retrasarlo o llevar adelante un envejecimiento saludable, entre los que destacamos no sólo la alimentación sino también la actividad física, por lo que hay cuatro ejercicios que puedes hacer después de los 60 años.

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De acuerdo a lo que explicaron algunos especialistas, después de los 60 años, las personas van experimentando algunas transformaciones biológicas que son habituales como la pérdida gradual de la masa muscular en el cuerpo, la disminución de la densidad ósea, la pérdida de colágeno y la aparición de otras señales que son propias del envejecimiento. Es ahí donde cada persona debe tomar la decisión de retrasar ese envejecimiento o lograr que sea una etapa saludable.

Por qué es importante hacer actividad física después de los 60 años

Por un lado, los especialistas aseguran que la caminata como actividad física es bueno porque ayuda a controlar el peso, fortalecer el corazón y reducir el estrés, pero aseguran que no es suficiente para tener una buena calidad de vida después de los 60 años. Es por eso que remarcan en la importancia de realizar ejercicios físicos de fuerza que están orientados a preservar la calidad de vida y te compartiremos cuáles son los 4 ejercicios que debes hacer.

4 ejercicios que debes hacer para retrasar el envejecimiento

Elevaciones de talones: debes hacer 12 repeticiones; se recomienda dividir el trabajo en dos sesiones a la semana, alternando la posición del pie y sentada

Sentadillas en silla a máxima velocidad: basta con 10 repeticiones, y se realiza levantándose con la máxima velocidad intencional al rollar la silla con los glúteos y sin apoyar las manos y manteniendo la alineación de las rodillas

Remo unilateral con banda elástica: 10 repeticiones y requiere anclar una banda elástica a un punto estable, flexionar ligeramente las rodillas, mantener la pelvis en posición neutra con una leve retroversión y hacer la tracción