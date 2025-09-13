deportes
El SORPRENDENTE equipo en el que pudo haber terminado Micah Parsons

De acuerdo a Jerry Jones, los Dallas Cowboys tuvieron acercamientos con un equipo de la AFC sobre la posibilidad de armar un canje con Micah Parsons

A unos días de que los Dallas Cowboys se midan a los New York Giants, el dueño de los Vaqueros volvió a hablar sobre el canje que envió al estelar Micah Parsons con dirección a Green Bay. De acuerdo a Jerry Jones, hubo contacto entre su equipo y los Jets por un posible acuerdo. El hombre al frente de la estrella solitaria aseguró que fue él mismo quien hizo la llamada; deseaba hacerse con Quinen Williams como parte del pacto.

“Un requisito previo para toda la operación era que teníamos que contar con un jugador defensivo interior realmente importante y dominante”, afirmó Jones. “Nuestro objetivo era reforzar la defensa contra el juego terrestre... Teníamos muchas ganas de reforzar esa posición”.

En el canje con los Packers, los Cowboys recibieron selecciones de primera ronda en los drafts de 2026 y 2027, así como al veterano Kenny Clark, que participó en el 65 por ciento de las jugadas defensivas el jueves pasado durante la derrota a manos de Filadelfia.

De acuerdo a Jones, los Jets “no contaban con los recursos para involucrarse en conversaciones”. Además de canjear por el jugador, el equipo que se hiciera con sus servicios debía firmarlo a una extensión de contrato, tal como hicieron los Packers cuando le otorgaron al estelar defensa un acuerdo por cuatro años y $188 millones de dólares, $120 millones garantizados a la firma.

En dos partidos con Green Bay y a pesar de sufrir molestias en la espalda, Parsons acumula una captura y media, aterrorizando constantemente el backfield enemigo. Después de la victoria el jueves contra los Commanders, la afición empacadora coreó agradecimientos a Jerry Jones.

A pesar de la polémica que el movimiento causó entre los fieles de los Cowboys, el dueño ha defendido su accionar y apuntado hacia un futuro promisorio.

¿Cuándo enfrentará Micah Parsons a los Cowboys?

Uno de los duelos más atractivos de la temporada regular de la NFL se dará a finales de mes. Micah Parsons enfrentará a su ex el domingo 28 de septiembre en punto de las 18:20 horas (TCM) cuando los Packers viajen a Arlington para medirse a los Cowboys en la Semana 4.

New York, Jets (Pertenece a NFL)
Dallas Cowboys
