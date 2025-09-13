El SORPRENDENTE equipo en el que pudo haber terminado Micah Parsons

A unos días de que los Dallas Cowboys se midan a los New York Giants, el dueño de los Vaqueros volvió a hablar sobre el canje que envió al estelar Micah Parsons con dirección a Green Bay. De acuerdo a Jerry Jones, hubo contacto entre su equipo y los Jets por un posible acuerdo. El hombre al frente de la estrella solitaria aseguró que fue él mismo quien hizo la llamada; deseaba hacerse con Quinen Williams como parte del pacto.

Te puede interesar: Captan a Jardine en concierto a sólo unas horas del Clásico Nacional América vs Chivas

“Un requisito previo para toda la operación era que teníamos que contar con un jugador defensivo interior realmente importante y dominante”, afirmó Jones. “Nuestro objetivo era reforzar la defensa contra el juego terrestre... Teníamos muchas ganas de reforzar esa posición”.

ÚLTIMA HORA: Estos fueron los 4 GOLES con los que Pumas derrotó al Mazatlán en la Jornada 8 del Apertura 2025

Te puede interesar: Uziel Muñoz gana histórica medalla de plata en lanzamiento de bala y consigue nuevo récord nacional en el Mundial de Atletismo 2025

En el canje con los Packers, los Cowboys recibieron selecciones de primera ronda en los drafts de 2026 y 2027, así como al veterano Kenny Clark, que participó en el 65 por ciento de las jugadas defensivas el jueves pasado durante la derrota a manos de Filadelfia.

De acuerdo a Jones, los Jets “no contaban con los recursos para involucrarse en conversaciones”. Además de canjear por el jugador, el equipo que se hiciera con sus servicios debía firmarlo a una extensión de contrato, tal como hicieron los Packers cuando le otorgaron al estelar defensa un acuerdo por cuatro años y $188 millones de dólares, $120 millones garantizados a la firma.

En dos partidos con Green Bay y a pesar de sufrir molestias en la espalda, Parsons acumula una captura y media, aterrorizando constantemente el backfield enemigo. Después de la victoria el jueves contra los Commanders, la afición empacadora coreó agradecimientos a Jerry Jones.

A pesar de la polémica que el movimiento causó entre los fieles de los Cowboys, el dueño ha defendido su accionar y apuntado hacia un futuro promisorio.

¿Cuándo enfrentará Micah Parsons a los Cowboys?

Uno de los duelos más atractivos de la temporada regular de la NFL se dará a finales de mes. Micah Parsons enfrentará a su ex el domingo 28 de septiembre en punto de las 18:20 horas (TCM) cuando los Packers viajen a Arlington para medirse a los Cowboys en la Semana 4.

Te puede interesar: Logró un gol olímpico y fue campeón mundial, hoy está retirado apenas a los 30 años