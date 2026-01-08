¿Quién es Je’Von Evans, el nuevo luchador de WWE que podría quitarle importancia a Penta?

Penta, el Zero Miedo , ha vuelto de su lesión en el hombro a la programación habitual de la WWE, por lo que se espera que siga teniendo un nivel de importancia relevante. Sin embargo, la llegada de Je’Von Evans, de cierta forma, podría bajarlo de los planos estelares a corto y mediano plazo.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Je’Von Evans es un luchador de paneas 21 años de edad que recientemente firmó con WWE RAW luego del excelente paso que tuvo en NXT. Se espera que su llegada a la empresa genere un nivel de expectativa importante, mismo que podría dejar relegados a muchos luchadores, entre ellos, el propio Penta.

¿Quién es Je’Von Evans y por qué su llegada a la WWE podría ser negativa para Penta?

Nacido en los Estados Unidos el pasado 29 de abril del 2004, Je’Von Evans es un luchador profesional que recientemente firmó con RAW luego de un brutal paso por NXT, marca en la que logró convertirse en una de las superestrellas más importantes gracias a su arriesgado estilo aéreo.

Je'Von Evans has been called up to RAW at 21 years old.



This makes him the youngest wrestler on the main roster. pic.twitter.com/s0egPvcKyR — Finesse (@ProWFinesse) January 6, 2026

Malachi Jeffers, nombre de pila de Je’Von Evans, tuvo un 2025 tan espectacular que formó parte de una de las dos ediciones de Worlds Collide, evento que juntó a lo mejor de la WWE con la AAA. Este hecho lo ayudó a atraer afición fuera de Estados Unidos, lo cual aumentó su nivel de popularidad.

De hecho, Evans también estuvo en la última edición de Guerra de Titanes en la que buscó el Campeonato Latinoamericano, mismo que terminó en manos de Laredo Kid. Curiosamente, esta lucha fue catalogada por muchos expertos como la mejor de la noche, lo cual habla del impacto luchistico que tiene en el cuadrilátero.

¿Penta pasará de la zona midcard a los planos estelares en la WWE?

Un hecho positivo que se ha suscitado en las última edición de WWE RAW es que Penta, junto a Rey Mysterio, han formado parte de la misma historia de The Vision, la facción más fuerte que existe en la actualidad junto a nombres como Bron Breakker y CM Punk. Por ello, algunos usuarios consideran que la empresa le está dando cada vez más importancia al Zero Miedo, alejándolo de la zona midcard.