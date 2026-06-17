El inédito mensaje que envió João Neves sobre Diogo Jota al meter gol con Portugal

Portugal comenzó su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ respondiendo de la mejor manera. A los pocos minutos de haber comenzado el juego contra República Democrática del Congo, los europeos se adelantaron en el marcador gracias al mediocampista João Neves, quien marcó de cabeza el 1-0 del partido. Sin embargo, todos hicieron foco en la celebración del futbolista del PSG.

Luego de anotar el primer gol del partido, el mediocampista de apenas 21 años de edad miró hacia el cielo y, con sus dedos apuntando hacia arriba, dedicó este primer tanto a Diogo Jota, futbolista que falleció el año pasado en un accidente automovilístico. João Neves también envió una dedicatoria hacia la familia del exjugador, quienes se encontraban en uno de los sectores del estadio y que fueron invitados por la propia FIFA.

¿Cómo fue el gol de João Neves para Portugal?

Portugal no tardó en imponer condiciones ante RD Congo en su debut dentro del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Apenas al minuto 6, el equipo lusitano encontró el 1-0 gracias a una buena aparición de Joao Neves dentro del área, quien aprovechó un centro desde la izquierda de Pedro Neto para ganar la posición entre los defensores y definir con un cabezazo cruzado.

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La acción reflejó una de las principales virtudes de Portugal: la capacidad para atacar con velocidad por las bandas y sumar presencia en zona de definición desde segunda línea. Neves, más reconocido por su despliegue en mediocampo, leyó bien la jugada y apareció en el momento justo para romper el bloque defensivo de RD Congo, que no alcanzó a cerrar el espacio pese a defender con varios hombres cerca del área.

Joao Neves marque le premier but du #Portugal dans ce Mondial et le dédie naturellement à Diogo Jota. On tient déjà la plus belle image de la rencontre. #PORRDC pic.twitter.com/QGLLnAV86Q — Daniel Romano (@Daniel_Rmano) June 17, 2026

Qué fue lo que le pasó a Diogo Jota

Diogo Jota falleció el 3 de julio de 2025, a los 28 años, en un accidente de tránsito ocurrido en Zamora, España. El delantero portugués viajaba junto a su hermano, André Silva, quien también perdió la vida en el siniestro. La noticia generó una profunda conmoción en el futbol europeo, especialmente en Portugal y en el Liverpool, club donde Jota se había convertido en una pieza muy querida por la afición.

FILE PHOTO: Soccer Football - Premier League - Crystal Palace v Liverpool - Selhurst Park, London, Britain - October 5, 2024 Liverpool’s Diogo Jota arrives before the match REUTERS/Hannah Mckay/File Photo EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR ‘LIVE’ SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..|Hannah McKay/REUTERS

Su muerte provocó una ola de mensajes de despedida por parte de jugadores, clubes, federaciones y organismos internacionales. Desde entonces, la Selección de Portugal ha mantenido vivo su recuerdo con distintos homenajes, incluido el gesto realizado durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde el plantel lo recordó con pulseras conmemorativas y el acompañamiento de sus padres en el debut ante RD Congo.