Joao Pedro ya tomó una decisión: ¿se va a Italia o se queda en Atlético de San Luis?

Atlético de San Luis recibió una oferta formal del Pisa de Italia por Joao Pedro, quien se mandó un golazo en la victoria de su equipo contra América en la jornada 2 del Clausura 2026 . El delantero llamó la atención del club de la Serie A y no es para menos, pues es el reciente campeón de goleo de la Liga BBVA MX. Ante todo, este ruido el brasileño ya tomó una decisión sobre si se va o se queda.

El delantero decidió quedarse en el equipo potosino, pese a la oferta del Pisa. Lo anterior, ya que Pedro está comprometido con el equipo y le agrada el proyecto deportivo del club, según informó César Luis Merlo, quien también adelantó que Richard Sánchez dejó Racing de Argentina para volver a Olimpia de Paraguay .

Todo parece indicar que el brasileño seguirá en el club mexicano.|Atlético de San Luis

“La realidad es que no se va, hubo una oferta, hablaron con el jugador y le dijeron: ‘mira, nosotros te queremos, porqué no ejecutas la cláusula de rescisión’. Obviamente, la paga el jugador y luego se la reembolsa el cuadro italiano. Así que lo que se hablaba en Italia [está] tirado completamente por la borda. Fuentes me confirmaron que se queda”, mencionó el periodista en su canal de YouTube.

El interés del club italiano por Joao Pedro

El jueves 15 de enero se reportó desde Italia que el Club Pisa estaba interesado en fichar a Joao Pedro, incluso lanzaron una oferta formal para que el delantero volviera a una de las mejores ligas del mundo. Ello causó revuelo en los aficionados del Atlético de San Luis y de la Liga BBVA MX, ya que es uno de los estandartes.

Al jugador de 33 años le bastó un solo torneo para demostrar sus cualidades futbolísticas, pues los potosinos lo ficharon para encarar el Apertura 2025, torneo en el que se consagró campeón de goleo junto a Paulinho de Toluca y Armando “Hormiga” González de Chivas con 12 tantos cada uno.

El brasileño inició este Clausura 2026 con el pie derecho, pues lleva un par de goles en las primeras 2 jornadas. Le metió un tanto a Tigres, pero no le sirvió de mucho a su equipo, ya que cayó en casa. Mientras que el segundo llegó en el duelo en el que vencieron al América por marcador de 2-0. Con estos registros, promete pelear otra vez por el título de goleo.